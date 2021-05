Ex-Wirecard-Chef schiebt Schuld auf flüchtigen Jan Marsalek – 1,9 Milliarden Euro fehlen

Wirecard hatte 2020 Insolvenz angemeldet. Der ehemalige Chef Markus Braun erklärt, erst aus den Ermittlungsakten von dem milliardenschweren Bilanz-Betrug erfahren zu haben. Wenn jemand etwas dazu sagen könne, dann das frühere Geschäftsführungsmitglied Jan Marsalek.

Markus Braun, der ehemalige Chef des insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard, hat sich erstmals seit seiner Verhaftung im vergangenen Juli öffentlich geäußert.

Der frühere Wirecard-Chef will von dem milliardenschweren Betrug erst aus den Akten der Ermittler erfahren haben. Über seinen Kommunikationsberater ließ der inhaftierte Braun in der „Zeit“ erklären, er lege „entschieden Wert auf die Feststellung, dass er von diesen Schattenstrukturen und Veruntreuungen nichts wusste“. Daraus folge, so die „Zeit“: „Markus Braun taugt daher nicht als Kronzeuge.“

In der Wochenzeitung schob er laut Vorabmeldung vom Mittwoch die Verantwortung auf seinen früheren Geschäftspartner Jan Marsalek.

Verdacht auf „Gewerbsmäßigen Bandenbetrug“ und Untreue

Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet. Der Zahlungsdienstleister soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten in Asien liegen sollten, sind nicht auffindbar. Dabei ging es unter anderem um ein Schattenreich aus zahlreichen Briefkastenfirmen und Offshore-Konten.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Braun, einer der Hauptverantwortlichen für „gewerbsmäßigen Bandenbetrug“ zu sein, bei dem die Wirecard-Chefetage über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben soll, um das Unternehmen über Wasser zu halten und Kredite zu erschwindeln.

Das frühere Geschäftsführungsmitglied Marsalek ist indes auf der Flucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm eine Reihe von Delikten zur Last, unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Untreue. Das Bundeskriminalamt vermutet ihn im Ausland.

„Wenn einer zur Aufklärung etwas beitragen könnte, dann Jan Marsalek“, erklärte Brauns Sprecher dazu in der „Zeit“. „Zum Verbleib des Geldes kann er sicher viel sagen“. Deshalb habe niemand ein größeres Interesse daran, dass sich Marsalek stellt oder gefasst wird, als Markus Braun selbst, hieß es weiter.

Allerdings geht es im Wirecard-Skandal nicht nur um verschwundenes Geld, sondern auch um Geld, das nie vorhanden war. Braun bestreitet auch den Vorwurf, er habe Journalisten bespitzeln lassen.

Der ehemalige Konzernchef wehrt sich zudem gegen die Darstellung, er habe sich „im gesellschaftlichen Glanze gesonnt“. Dazu erklärt Brauns Sprecher: „Von 30 Einladungen zu gesellschaftlichen Veranstaltungen hat er nach seinem Gefühl mindestens 29 abgesagt.“ (afp/dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!