Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Forsa: BSW bricht ein - AfD weiter vor Union

vor 38 Minuten

Getöteter Polizist im Saarland: Mordanklage gegen 18-Jährigen erhoben

vor einer Stunde

AfD verliert Markenrechte am Partei-Logo und Namenskürzel

vor einer Stunde

Bundesweit einheitlich: Merz will Sicherheitsstandards für Weihnachtsmärkte

vor 2 Stunden

Wiederholt sich die generelle Praxisgebühr?

vor 2 Stunden

75 Unternehmen wollen digitale Brieftasche vorantreiben

vor 3 Stunden

Polizeischuss traf Zwölfjährige in den Bauch - Zustand unverändert „kritisch, aber stabil“

vor 3 Stunden

Mittelstand bereitet sich auf Großaufträge der Bundeswehr vor

vor 3 Stunden

Gericht: Sturz auf eigener Treppe während Rufbereitschaft kein Arbeitsunfall

vor 3 Stunden

DAX startet mit kräftigem Minus - Trendwechsel erwartet

Logo Epoch Times
Geld und Finanzen

EZB sieht Banken im Euroraum robust - warnt aber vor Risiken

Die Großbanken im Euroraum sind laut EZB für Krisen gewappnet. Doch die Aufsicht warnt Geldhäuser, sich auf ihren gestiegenen Gewinnen auszuruhen. Sie sieht eine Vielzahl von Risiken.

top-article-image

Das Bankenviertel in Frankfurt am Main.

Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gut für Krisen aufgestellt.
Die Institute zeigten eine robuste Kapital- und Liquiditätsausstattung sowie eine hohe Profitabilität, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit. Die Eigenkapitalanforderungen hält die EZB für 2026 weitgehend stabil.
Mehr dazu
Die europäischen Banken agierten weiter in einem schwierigen Umfeld, das von erhöhten geopolitischen Risiken und neuen Wettbewerbsmustern wegen der Digitalisierung und der Konkurrenz durch Nicht-Banken geprägt sei, urteilte die EZB. „Dies erfordert vorausschauende Risikobewertungen und eine ausreichende Widerstandsfähigkeit.“

105 Banken im Test

Die EZB-Bankenaufsicht bewertet regelmäßig die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und das Risikomanagement von Banken („Supervisory Review and Evaluation Process“/SREP).
Im Ergebnis legen die Aufseher Kapitalzuschläge für bestimmte Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.
Mehr dazu
Deutsche Bank und Commerzbank hatten kürzlich schon mitgeteilt, dass die Kapitalanforderungen für sie für 2026 leicht reduziert wurden.
Die EZB-Bankenaufsicht, die als Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008 hervorgegangen ist, kontrolliert die größten Banken im Euroraum direkt. Im Test wurden 105 Banken untersucht, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.