Logo Epoch Times

vor 16 Minuten

Dutzende kleinere Städte wollen eigene Autokennzeichen

vor 3 Stunden

Das Gipfeltreffen zur Ukraine – Was wir wissen und was nicht

vor 8 Stunden

Rulantica-Täter gefasst: Sechsjährige mutmaßlich in einem Wald missbraucht

vor 8 Stunden

Bundesregierung will an einheitlicher Strompreiszone festhalten

vor 8 Stunden

Seil am Strommast kaputt – ICE bleibt in Köln stecken

vor 9 Stunden

Deutscher Botschafter in Georgien wird wieder heftig attackiert

vor 10 Stunden

Schweden: Ein Toter und ein Verletzter bei Schusswaffenangriff nahe Moschee

vor 11 Stunden

Dänemark: Mehrere Verletzte bei Zugunglück

vor 11 Stunden

Landkreistag bittet Merz um Soforthilfe für Kommunen: Finanznot so groß wie nie

vor 12 Stunden

UNO: Seit Ende Mai mindestens 1.760 hilfesuchende Menschen im Gazastreifen getötet

Logo Epoch Times
Neue Strategie

Fahrgastverband schlägt Nachfolgerin für Bahnchef vor

Der Weggang von Bahnchef Lutz ist aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ein notwendiges Signal. Für die Nachfolge hat der Verband einen konkreten Personalvorschlag.

top-article-image

Die Bahn steckt in der Krise - nun soll es einen Wechsel an der Konzernspitze geben. (Archivbild)

Foto: Andreas Arnold/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Der oder die nächste Bahnchefin sollte aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn aus dem Verkehrssektor kommen und das Eisenbahn-System in Deutschland kennen.
„Und es sollte jemand sein, der nicht schon ewig und drei Tage im Bahn-Konzern ist“, sagte der Bundesvorsitzende des Verbands, Lukas Iffländer, der Deutschen Presse-Agentur.
Iffländer schlug die derzeitige Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds HVV, Anna-Theresa Korbutt, als Nachfolgerin von Bahnchef Richard Lutz vor. Korbutt könne anecken und habe etwa in der Debatte um die Finanzierung des Deutschlandtickets deutliche Positionen vertreten.

Iffländer: „Verkrustete Strukturen“ aufbrechen

Wichtig sei, dass der neue Vorstandschef oder die neue -chefin ein gutes Team um sich herum bekomme. Nur so könne man die verkrusteten Strukturen im Konzern aufbrechen, in denen innovative Ansätze häufig versickerten oder blockiert würden.
„Wenn man nur den obersten Kopf austauscht, wird das wenig bringen“, betonte Iffländer. Es brauche Leute, die im Unternehmen aufräumten und dafür sorgten, dass diejenigen, die blockierten, keine Macht mehr hätten. Dennoch könne es durchaus eine interne Lösung geben.

Verkehrsminister will Klärung bis 22. September

Am Donnerstag hatte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) verkündet, dass der Vertrag des bisherigen Vorstandschefs vorzeitig aufgelöst werde.
Lutz ist noch so lange im Amt, bis die Nachfolge geregelt ist. Schnieder will die Frage im besten Fall bis zum 22. September klären. Für diesen Tag hat er eine neue Strategie für das kriselnde Bahnsystem in Deutschland angekündigt.
Iffländer befürwortet das vorzeitige Aus von Lutz. Es sei ein notwendiges Signal für den Bruch mit den bisherigen Herangehensweisen. Gleichwohl betonte er, dass der personelle Wechsel an der Spitze der Bahn kurzfristig wenig ändern werde an der betrieblichen und finanziellen Krise des Konzerns. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.