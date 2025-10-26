Logo Epoch Times

vor 20 Minuten

Sturmtief „Joshua“ hat Deutschland im Griff

vor einer Stunde

Vogelgrippe bei Kranichen - rund 400.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten getötet

vor einer Stunde

Putin gibt Test nuklear angetriebener Burewestnik-Marschflugkörper bekannt

vor einer Stunde

Polizei fasst versehentlich entlassenen Sexualstraftäter

vor 2 Stunden

Blume sieht Porsche in „massiver Krise“

vor 2 Stunden

Louvre-Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen

vor 3 Stunden

Tipps für ein rechtssicheres Halloween: Was erlaubt ist und was nicht

vor 4 Stunden

PKK kündigt Rückzug ihrer Kämpfer aus der Türkei an

vor 4 Stunden

Ifo-Chef warnt: Wohlstand in Deutschland akut bedroht

vor 4 Stunden

Bürgermeister: Mindestens drei Tote nach russischen Angriffen in Kiew

Logo Epoch Times
Migration und Asyl

Familiennachzug ausgesetzt: Noch keine Visa für Härtefälle

Die Möglichkeit, Partner oder Kinder nachzuholen, ist seit Juli für bestimmte Flüchtlinge vorerst gestoppt. Die Hürden, um als Härtefall anerkannt zu werden, sind hoch.

top-article-image

Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus dürfen derzeit keine Familienangehörigen zu sich nach Deutschland holen (Symbolbild).

Foto: Boris Roessler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Über eine Härtefallregelung ist seit der Aussetzung des Familiennachzugs für Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten noch niemand nach Deutschland gekommen.
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Innenpolitikerin Clara Bünger (Linke) hervor, die dpa vorliegt. Danach liegen dem Auswärtigen Amt rund drei Monate nach Inkrafttreten der Änderung zwar Fälle zur Prüfung vor. Von bereits erteilten Visa, nach denen Bünger auch gefragt hatte, ist in der Antwort nicht die Rede.
Der Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ist – anders als für andere anerkannte Flüchtlinge – seit dem 24. Juli für zwei Jahre ausgesetzt.
Er war zuvor auf 1.000 Angehörige pro Monat beschränkt gewesen. Nur in „Härtefällen“ sollen subsidiär Schutzberechtigte – in diese Kategorie fallen viele Menschen aus Syrien – noch Ehepartner, minderjährige Kinder und im Fall unbegleiteter Minderjährige die Eltern nachholen dürfen.
Mehr dazu

Bisher rund 1.500 Härtefallanzeigen

Wie die Bundesregierung mitteilte, wurde von der Möglichkeit, einen solchen Härtefall anzuzeigen, bisher in rund 1.500 Fällen Gebrauch gemacht.
In diesen Fällen folge dann eine „Sachverhaltsermittlung“ mit Unterstützung durch die Internationale Organisation für Migration. Danach würden die Fälle in Dossiers zusammengefasst und an das Auswärtige Amt übermittelt.
Mehr dazu
Dieses prüfe dann, ob eine Aufnahme aus humanitären Gründen erfolgen könne. „Erste Fälle liegen dem Auswärtigen Amt vor“, heißt es in der Antwort weiter. Maßgeblich für die Entscheidung im Einzelfall ist neben dem entsprechenden Passus im Aufenthaltsgesetz eine Weisung des Auswärtigen Amtes.
Ziel der Aussetzung des Familiennachzugs sei „die Entlastung der Aufnahme- und Integrationssysteme in Deutschland unter Beachtung der geltenden verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben“, führt das Auswärtige Amt dazu aus. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.