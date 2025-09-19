Logo Epoch Times

Verkehrswende

Fast jede zweite Kommune hat keine E-Auto-Ladepunkte

Trotz Milliardenförderung fehlen in vielen Regionen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. In Berlin, Hamburg und Bremen, im Saarland und NRW gibt es eine flächendeckende Ausstattung. Anderswo jedoch keinen einzigen.

top-article-image

2024 zählte die Bundesnetzagentur mehr als 145.000 öffentliche Ladepunkte.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Knapp 45 Prozent der Kommunen in Deutschland verfügen über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor. 4.923 der insgesamt 10.978 Kommunen in Deutschland verfügen demnach über keine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur.
Bei größeren Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern ist die Versorgung deutlich besser als bei kleineren: Dort sei nahezu jede Kommune (98 Prozent) „mit mindestens einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt ausgestattet“, so das Verkehrsministerium.
Mehr dazu
In Berlin, Hamburg und Bremen sowie das Saarland und Nordrhein-Westfalen gibt es eine flächendeckende Ausstattung (je 100 Prozent). Am schlechtesten aufgestellt zeigt sich Rheinland-Pfalz: Nur gut jede vierte Kommune (26,5 Prozent) verfügt dort über öffentliche Ladeinfrastruktur.
Aus der Antwort des Ministeriums geht zudem hervor, dass der Bund seit Beginn der staatlichen Förderung bis Ende Juli rund 9,5 Milliarden Euro für die Förderung von E-Autos ausgegeben hat. (dpa/red)

