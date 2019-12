FDP will Nord Stream 2 zum Thema im Bundestag machen

"Ich würde auch ein Plakat bemalen, auf dem steht, was ich satt habe. Das ist eine ganze Menge – vor allem die Reden am Brandenburger Tor", sagt Agrarwissenschaftler Willi Kremer-Schillings, besser bekannt als Bauer Willi, in Anbetracht der bevorstehenden Groß-Demo am 18. Januar in Berlin. Mehr»