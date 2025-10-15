Logo Epoch Times

Defektes Stellwerk

Fernverkehrszüge rollen nach Störung in Köln wieder

Ein defektes Stellwerk führte zu massiven Probleme im Bahnverkehr rund um Köln. Zahlreiche Züge fielen aus oder waren verspätet. Nun vermeldet die Bahn positive Nachrichten.

Nach Angaben der Bahn ist ein Stellwerk in Köln-Kalk betroffen. (Symbolbild)

Redaktion
Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr wieder problemlos. Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit.
Seit dem Vormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge. Grund für die Probleme war demnach ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.
Nach Angaben des Bahnsprechers soll die Reparatur des defekten Stellwerks im Laufe des Abends komplett abgeschlossen sein. Fahrgäste werden dennoch weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren. (dpa/red)

