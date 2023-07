Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf Autobahn in Brandenburg

Nach tödlichen Schüssen auf eine 40-Jährige auf der Autobahn 9 in Brandenburg sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam berät über einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Nach tödlichen Schüssen auf eine 40-Jährige auf der Autobahn 9 in Brandenburg sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte, erfolgte eine Festnahme am Mittwoch und eine am Dienstag. Die Behörde will demnach nun darüber beraten, ob ein dringender Tatverdacht vorliegt und dann gegebenenfalls einen Haftbefehl beantragen.

Laut „Bild“-Zeitung soll es sich bei den Festgenommenen um den Vater des gemeinsamen Kinds und einen mutmaßlichen Auftragskiller handeln. Der Sprecher wollte dazu keine Angaben machen.

Am 10. Mai war auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen den Gemeinden Beelitz und Brück ein abgestelltes Auto entdeckt worden. Darin lag die tote Frau.

Später teilte die Polizei mit, dass es zuerst einen Unfall am Tatort gegeben habe. In der Folge sei auf die daran beteiligte Fahrerin geschossen worden. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. (afp)