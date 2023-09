Feuer in Mehrfamilienhaus in Bensheim – Ein Toter nach Sprung aus Fenster

Rauch im Treppenhaus versperrte den Fluchtweg: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhausist ein 40-Jähriger umgekommen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im hessischen Bensheim ist ein 40-Jähriger aus einem Fenster in den Tod gesprungen. Rettungskräfte fanden den Toten während der Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen am frühen Sonntagmorgen auf einem Vordach, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Nach ersten Ermittlungen verhinderte dichter Rauch im Treppenhaus die Flucht des Mannes aus dem Haus, woraufhin dieser ein Fenster öffnete und aus diesem in die Tiefe sprang.

Ein Verbrechen schloss die Polizei aus. Bei dem Toten handelte es sich demnach um einen Besucher aus den Niederlanden, der bei einer befreundeten Familie im Haus übernachtete.

Das Feuer brach demnach in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung unter der Wohnung der Familie aus. Zwei Menschen wurden verletzt und mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Kreislaufschwäche und wurde ärztlich versorgt.

In dem Mehrfamilienhaus waren 65 Menschen gemeldet, darunter auch Kinder. Die Rettungskräfte waren gegen 2 Uhr alarmiert worden und starteten einen Großeinsatz. Einzelheiten, auch zur möglichen Ursache des Feuers, waren zunächst noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. (afp)