Flensburg: Mann in Wohnung erstochen - Verdächtiger auf Dach festgenommen

In Flensburg ist ein 43-Jähriger in einer Wohnung erstochen worden.

Ein Verdächtiger im Alter von 30 Jahren sei nach der Tat von Polizisten auf dem Dach eines Nebengebäudes festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in der schleswig-holsteinischen Stadt. Er war demnach aus der Wohnung dorthin geflohen. Das Verbrechen ereignete sich am Freitag.

Verdächtiger in U-Haft

Den Beamten wurde über den Notruf ein Bewaffneter mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Einsatzkräfte fanden darin in einer Wohnung den 43-Jährigen, der Stichverletzungen aufwies.

Weitere Beamte entdeckten den flüchtenden Tatverdächtigen auf dem Dach. Er kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Zu den Hintergründen des Geschehens machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (afp/red)