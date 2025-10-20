Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Drogenbeauftragter Streeck fordert Rückkehr zu strengeren Cannabis-Regeln

vor 31 Minuten

Sicherheitsdebatte: Wie war Einbruch in Louvre möglich?

vor einer Stunde

Vogelgrippe bei Kranichen nachgewiesen - Risiko hochgesetzt

vor 2 Stunden

Spanien will Ende der Zeitumstellung

vor 2 Stunden

Von Desinformation bis Drohnen: CDU will Deutschland widerstandsfähiger machen

vor 3 Stunden

Sarkozy kommt in Haft - 9 Quadratmeter für Frankreichs Ex-Präsidenten

vor 4 Stunden

Nach Tod von Fabian: Polizeiaktion südlich von Güstrow

vor 5 Stunden

Prag verbannt Miet-E-Scooter

vor 5 Stunden

Bahnstrecke zwischen Baden-Baden und Karlsruhe gesperrt

vor 6 Stunden

Lufthansa und Air France-KLM beklagen ungleichen Wettbewerb - EU sollte europäische Unternehmen schützen

Logo Epoch Times
Hintergründe unklar

Flensburg: Mann in Wohnung erstochen - Verdächtiger auf Dach festgenommen

Am Freitag ist in Flensburg ein 43-Jähriger in einer Wohnung erstochen worden. Ein flüchtender Tatverdächtiger im Alter von 30 Jahren wurde nach Ermittlerangaben auf dem Dach eines Nebengebäudes festgenommen.

top-article-image

Den Beamten wurde über den Notruf ein Bewaffneter mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. (Symbolbild).

Foto: Soeren Stache/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Flensburg ist ein 43-Jähriger in einer Wohnung erstochen worden.
Ein Verdächtiger im Alter von 30 Jahren sei nach der Tat von Polizisten auf dem Dach eines Nebengebäudes festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in der schleswig-holsteinischen Stadt. Er war demnach aus der Wohnung dorthin geflohen. Das Verbrechen ereignete sich am Freitag.

Verdächtiger in U-Haft

Den Beamten wurde über den Notruf ein Bewaffneter mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Einsatzkräfte fanden darin in einer Wohnung den 43-Jährigen, der Stichverletzungen aufwies.
Weitere Beamte entdeckten den flüchtenden Tatverdächtigen auf dem Dach. Er kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Zu den Hintergründen des Geschehens machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.