Einschränkungen im Flugverkehr

Flugausfälle nach Kabelbrand am Flughafen Stuttgart

Lichter aus an der Landebahn: Ein Feuer am Stuttgarter Flughafen hat den Flugbetrieb am Mittwochabend vorübergehend lahmgelegt. Was das für Fluggäste bedeutet und wie es am Morgen weitergeht.

Für rund eine Stunde war der Flugbetrieb am Flughafen Stuttgart komplett unterbrochen.

Redaktion
Nach einem Kabelbrand am Flughafen Stuttgart kommt es weiterhin zu Einschränkungen im Flugverkehr. Die ersten Flüge seien bereits gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers in der Nacht.
„Fluggästen wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen und sich bei der Airline auf dem Laufenden zu halten“, hieß es auf der Internetseite des Flughafens.
Der Flughafen hatte am Mittwochabend seinen Betrieb vorübergehend unterbrochen. Nach Angaben des Betreibers kam es in einem Betriebsgebäude abseits der Terminals zu dem Kabelbrand.
Passagiere waren demnach nicht direkt von dem Feuer betroffen. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens seien noch unbekannt, sagte die Sprecherin.

Abflüge über Stunden nicht möglich

Der Flugbetrieb wurde für rund eine Stunde komplett eingestellt, teilte die Sprecherin mit. Demnach legte der Brand Teile der Stromversorgung lahm. Das habe sich zum Beispiel ausgewirkt auf die Beleuchtung der Start- und Landebahnen. Sämtliche Abflüge ab Stuttgart seien gestrichen worden.
Am späten Abend wurde die Landebahn laut Betreiber dann freigegeben, Ankünfte waren wieder möglich. Einige Ankünfte seien in der Zwischenzeit an andere Flughäfen umgeleitet worden und außerplanmäßig etwa in Nürnberg, München oder Frankfurt gelandet.
Andere hätten noch mit einer Sondergenehmigung nach dem regulären Betriebsende um 23:30 Uhr in Stuttgart landen dürfen.

Gab es Verletzte?

Bei dem Kabelbrand wurde niemand verletzt. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr seien aber wegen Rauchgasen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und untersucht worden, hieß es.
Laut der Webseite des Flughafens kam es am Abend bei den geplanten Landungen zu Verspätungen, einige Ankünfte wurden ganz gestrichen. Bei den Abflügen fielen ab 19:50 Uhr alle Verbindungen aus, wie aus der Übersicht hervorging. (dpa/red)

