Flugsicherung: Gesamter deutscher Luftraum von Störung betroffen

Eine Störung bei der Deutschen Flugsicherung hat zu Problemen im gesamten deutschen Luftraum geführt. Wegen der inzwischen behobenen Störung sei es zu Verspätungen in unterschiedlicher Ausprägung gekommen, teilte die Flugsicherung mit.

Am größten deutschen Flughafen, dem Fraport in Frankfurt am Main, gebe es erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle, hieß es auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Fraport.

Das Unternehmen sprach von rund 60 Annullierungen. „Die Auswirkungen halten sich in Grenzen“, sagte eine Sprecherin.

Fluggästen werde empfohlen, den Flugstatus regelmäßig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen, so Fraport.

Die Deutsche Flugsicherung teilte mit, es habe ein Problem mit dem Datenaustausch gegeben. Dieses sei nun behoben. Genauere Informationen lagen der Behörde zunächst nicht vor. (dpa/red)