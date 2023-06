Flugzahlen der Ampelregierung: Alles andere als „klimafreundlich“

Der neue Regierungsflieger steht am Berliner Flughafen. Außenminister Maas startet als erstes Mitglied der Bundesregierung mit dem neuen Flugzeug zu einem Staatsbesuch. Foto: Michael Fischer/dpa/dpa

CO₂ als winziger Bestandteil der Erdatmosphäre wird seit Jahren durch Politik und Umweltlobbyverbände verteufelt. Um den Ausstoß zu verringern, hat die Regierung zahlreiche teure Maßnahmen beschlossen. Trotzdem fliegt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fast fünfmal so viel wie sein Vorgänger mit dem Regierungsflieger.

Die jetzige Klimapolitik scheint zumindest in Teilen der Bevölkerung bereits zu einem bewusst herbeigeführtem Umdenken geführt zu haben. So ergab eine YouGov-Umfrage Ende April, dass 68 Prozent der Deutschen bereit wären, persönliche Einschränkungen zugunsten des „Klimaschutzes“ hinzunehmen. Und am ehesten wären die Deutschen dazu bereit, seltener zu fliegen.

Doch wi…