AfD bleibt mit 26 Prozent stärkste Partei - Merz erneut auf neuem Tiefstwert

Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen Wählergunst mit 26 Prozent stärkste Partei. Die Union kann sich in der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv leicht verbessern. Sie stabilisiert sich bei 25 Prozent – bleibt aber weiter hinter der AfD zurück.

Die SPD rutscht unterdessen erneut auf 13 Prozent ab. Auch das BSW verliert leicht (drei Prozent), während die Linke auf zwölf Prozent zulegen kann. Grüne (zwölf Prozent) und FDP (drei Prozent) verharren auf dem Vorwochenniveau.

Merz mit schlechtestem Vertrauenswert seit Amtsantritt

Für Kanzler Friedrich Merz (CDU) setzt sich der Vertrauensverlust fort: 72 Prozent der Bundesbürger sind mit seiner Arbeit unzufrieden – der schlechteste Wert seit seinem Amtsantritt. Nur 25 Prozent zeigen sich zufrieden, darunter fast ausschließlich die Anhänger von CDU und CSU (72 Prozent). Unter den Wählern aller anderen Parteien überwiegt massive Ablehnung, besonders deutlich bei Linke (95 Prozent), Grünen (85 Prozent) und AfD (97 Prozent).

Auch die Wirtschaftsaussichten haben sich weiter eingetrübt: Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) erwarten eine Verschlechterung der Lage – der schlechteste Wert seit Januar 2024. Nur 14 Prozent rechnen mit einer Verbesserung.

Die Daten wurden vom 21. bis 27. Oktober 2025 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. (dts/red)