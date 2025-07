Forsa-Umfrage: AfD jetzt gleichauf mit Union

Die AfD ist in einer Meinungsumfrage nach mehr als zwei Monaten wieder mit der Union gleichgezogen. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gewann die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und liegt nun bei 25 Prozent – gleichauf mit CDU und CSU, die zusammen einen Punkt verloren.

Nach der Bundestagswahl, aus der die AfD mit 20,8 Prozent als zweitstärkste Kraft hinter der Union hervorgegangen war, legte die Partei in Umfragen stark zu.

SPD einen Prozentpunkt vor Linken und Grünen

Hinter AfD und Union auf Platz drei folgt in der Forsa-Befragung die SPD mit unverändert 13 Prozent. Die Sozialdemokraten haben damit nur noch einen minimalen Vorsprung vor Linkspartei (plus eins) und Grünen (unverändert) mit jeweils zwölf Prozent.

Weiter unter fünf Prozent liegen das BSW mit unverändert vier Prozent und die FDP mit drei Prozent (minus eins). Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf sechs Prozent.

Forsa befragte zwischen dem 15. und dem 21. Juli insgesamt 2502 Wahlberechtigte für die Sender RTL und ntv.

Ebenfalls am Dienstag veröffentlicht wurde eine INSA-Umfrage für die „Bild“-Zeitung. Darin liegt die Union mit 27,5 Prozent noch vor der AfD mit 24 Prozent. INSA befragte 2005 Menschen zwischen dem 14. und 18. Juni. (afp/red)