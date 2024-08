Deutschland Trend in Sonntagsfrage

Union und AfD dominieren: Was neue Forsa-Zahlen für Deutschland zeigen

Die jüngste Forsa-Umfrage mit über 2.000 Teilnehmern zeigt einen deutlichen Anstieg der AfD-Unterstützung, was viele Wähler beunruhigt. Dennoch bleibt die Union an der Spitze, während Scholz und Merz in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Kanzlerschaft wetteifern.