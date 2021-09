„Frau Merkel hat Deutschland zum Sanierungsfall gemacht“

Am Tag der Bundestagswahl wird auch in der Hauptstadt das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Erstmals treten dabei auch die Freien Wähler an. Marcel Luthe soll sie als Spitzenkandidat in das Berliner Landesparlament führen. Auf dem Landesparteitag am 17. April wurde er mit 97,4 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten gewählt.

Die Freien Wähler sind im Aufwind: Im Mai gelang ihnen der Einzug in den Landtag von Rheinland-Pfalz, in Brandenburg sind sie bereits vertreten, während sie in Bayern mit Hubert Aiwanger sogar den stellvertretenden Ministerpräsidenten stellen.

Laut Umfragen kratzt die Partei bundesweit an der Marke von drei Prozent, in Berlin sehen die Demoskopen die Freien Wähler aktuell bei vier Prozent. Der Politik- und Meinungsforscher Richard Hilmer attestiert ihnen die besten Chancen unter den Kleinparteien.

ET: Herr Luthe, Sie saßen früher für die Liberalen im Berliner Parlament – und seither als Einzelabgeordneter. Nun wollen Sie mit den Freien Wählern in den Landtag einziehen. Sind Sie jetzt politisch „angekommen“?

Marcel Luthe: Ich habe meine politische Position in 30 Jahren nicht verändert, mich immer als sozialliberal im klassischen Sinne Helmut Schmidts oder Hans-Dietrich Genschers verstanden: überzeugte Demokraten, die den Ausgleich statt des Interessenkonflikts suchen und den Staat im Interesse der Bürger schlank und funktionsfähig halten wollen – und den mündigen Bürger ansonsten in Ruhe lassen. Die Parteien, die diese Politik anbieten, sind aber mit den Jahren andere geworden. Ich bin froh, dass die Freien Wähler diese Lücke füllen.

ET: Worauf legen die Freien Wähler in den Bereichen Corona-Maßnahmen Ihren Fokus?

Wir müssen nach der Kopflosigkeit der vergangenen 18 Monate endlich wieder zu rationalem Handeln kommen. Die massiven, wirren Eingriffe wurden immer wieder mit fehlenden Erkenntnissen und Ängsten – etwa vor einer Überlastung der Intensivstationen oder fehlender Impfoptionen – begründet.

Nichts davon besteht mehr: Wer nach Abwägung zum Ergebnis kommt, das Risiko einer Virusinfektion eher tragen zu wollen als das Risiko von unbekannten möglichen Langzeitfolgen, entscheidet sich eben gegen eine Impfung. Und wer das individuell anders sieht, nimmt eine vor.

Die individuelle Gesundheit des Bürgers geht aber spätestens jetzt, wo jeder „geimpft“ werden kann, der das will, den Staat nicht das Geringste an. Die Maßnahmen müssen unverzüglich enden.

ET: Was muss sich mit Blick auf die Wirtschaftspolitik ändern?

Wirtschafts- und finanzpolitisch müssen wir den überbordenden Sozialismus endlich wieder zurückdrängen. Dazu müssen zunächst Begriffe wieder klar benannt werden. Was in Berlin 2021 als „soziale Marktwirtschaft“ verkauft wird, hat mit Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“ viel weniger gemein als mit Karl Marx „Kapital“ – das ist in vielen Bereichen staatsgelenkte (Plan)Wirtschaft, die naturgemäß versagen muss.

Nehmen Sie den sogenannten „Wohnungsmarkt“: Wo ist denn da noch „Markt“? Der Staat reguliert und verteuert stetig mehr das Bauen, den Unterhalt, das Heizen – und schreibt von der Dachgestaltung bis zum Rauchmelder jedes Detail vor. Er ist in Berlin nicht nur der größte Anbieter am Markt mit rund 325.000 Wohnungen – und damit Preistreiber.

Er mietet auch massiv und zu Mondpreisen Wohnungen an, etwa als Flüchtlingsheim – und zahlt dann für eine 44 Quadratmeter große Wohnung, in der sechs Menschen eingepfercht sind, dem Vermieter mal eben 6.000 Euro Miete – pro Monat! Wer dann gleichzeitig hohe Mieten beklagt und „Wir haben Platz“ plakatiert, ist entweder selbst intellektuell limitiert – oder hält den Bürger dafür.

ET: In den vergangenen fünf Jahren stellten Sie 2.000 schriftliche Anfragen an den Berliner Senat – so viel wie kein anderer Politiker. Welche Antworten haben Sie mit Blick auf die Corona-Politik besonders überrascht?

Das breite Nichtwissen. Wer wie keine Regierung sonst bis in die kleinsten Details in die Privatsphäre eingreift, aber nicht einmal die einfachsten wissenschaftlichen Sachverhalte erklären kann, handelt nicht rational, sondern esoterisch.

ET: Wie relevant sind die Freien Wähler in der Hauptstadt? Gegen die Übermacht der drei linken Parteien werden Sie vermutlich nur wenig ausrichten können.

In den letzten fünf Jahren habe ich allein immerhin eine Vielzahl von Skandalen aufdecken können – das werden wir als Fraktion mit Leuten wie dem Kinderschützer Carsten Stahl noch viel mehr tun können.

Und wer weiß: Mit unserem Einzug könnte rot-rot-grün in Berlin unmöglich werden. Die Chancen stehen hervorragend, wenn ich den Instituten glauben kann, die uns aktuell bei rund vier Prozent sehen. Oder dem vielen Zuspruch auf der Straße und im Netz.

ET: Wie lauten Ihre Empfehlungen beziehungsweise was sind Ihre Forderungen, um die Coronakrise zu beenden?

Schauen Sie sich in Europa um: Überall da, wo am meisten Panik verbreitet wurde, die Eingriffe am stärksten waren, gehen diese immer noch weiter.

Während die nordischen Länder, die für ihren rationalen Kurs gescholten wurden, die Eingriffe inzwischen beendet haben, weil keine dies rechtfertigende medizinische Bedrohung besteht, kommt ein Berliner Senat sogar auf die Idee, dass der international gültige gelbe Impfpass zwar auf der ganzen Welt gilt – aber nicht in Berlin. Dieser Unsinn muss jetzt aufhören und zum verfassungsgemäßen Normalzustand zurückgekehrt werden.

ET: Wie beurteilen Sie das Vermächtnis von Angela Merkel?

Ziel einer guten Regierung muss es sein, durch verlässliches Handeln einem Land Stabilität zu geben, damit die Bürger dieses Landes frei und sicher leben können. Sie muss ihr Handeln so erklären können, dass die Bürger – der Souverän – davon rational überzeugt werden können, dass diese oder jene Entscheidung richtig ist.

Frau Merkel hat in allen Bereichen – Energie, Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit und so weiter – das Gegenteil erreicht und so nun auch Deutschland zum Sanierungsfall gemacht.

