Freie Wähler in Bayern bestätigen Aiwanger als Landesvorsitzenden

Ohne Gegenkandidaten und mit einer großen Mehrheit wurde Hubert Aiwanger zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Hubert Aiwanger. (Archivbild)

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Freien Wähler in Bayern haben ihren Landesvorsitzenden Hubert Aiwanger im Amt bestätigt.
Bei einer Landesversammlung am Samstag in Straubing erhielt der 54-Jährige 82,3 Prozent der Delegiertenstimmen.
Der bayerische Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident hatte keinen Gegenkandidaten. Aiwangers Wiederwahl sei ein „starkes Signal und Rückenwind“ für die bayerische Kommunalwahl im kommenden Jahr, erklärte die Partei.
Aiwanger ist seit März 2006 Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, seit 2010 ist er auch ihr Bundesvorsitzender.
Die größten Erfolge konnten die Freien Wähler mit Aiwanger in Bayern feiern, wo sie seit 2008 im Landtag vertreten sind und seit 2018 zusammen mit der CSU die Landesregierung stellen.
Aiwangers Ziel, die Freien Wähler in den Bundestag zu bringen, verfehlte die Partei bei der jüngsten Bundestagswahl deutlich. (afp/red)

