Friedrich Merz plant Programmrede auf CDU-Parteitag

Auf dem Parteitag der CDU in Leipzig will Friedrich Merz nach vorn kommen: Er kündigt eine Programmrede mit Vorschlägen zur Erneuerung der Partei an. Kramp-Karrenbauer will den Eindruck einer drohenden Konfrontation vermeiden und "freut mich auf eine lebhafte, kontroverse und intensive Debatte".