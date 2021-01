Früher Wahlkampf, mehr Briefwahl: So wird das Superwahljahr in Deutschland

In Deutschland werden in diesem Jahr der Bundestag, sechs Landtage und die Kommunalparlamente dreier Bundesländer gewählt – immer noch unter Corona-Bedingungen. Die Folgen werden ein früherer Wahlkampf und deutlich mehr Briefwahl-Stimmen sein als üblich.

Nachdem im Vorjahr lediglich die Bürgerschaft in Hamburg sowie die kommunalen Vertretungen in Bayern und NRW gewählt worden waren, steht Deutschland in den kommenden Monaten ein regelrechter Wahlmarathon bevor. Am 14. März wählen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Landtage, Hessen setzt die Kommunalparlamente neu zusammen. Am 25. April steht die Landtagswahl in Thüringen an, am 6. Juni jene in Sachsen-Anhalt.

Am 12. September hält Niedersachsen Kommunalwahlen ab, ehe am 26. September alle Deutschen den Bundestag wählen, Mecklenburg-Vorpommern seinen Landtag und Berlin das Abgeordnetenhaus und die Bezirksvertretungen. Die Corona-Bedingungen werden den Ablauf des Wahlkampfs und auch der Urnengänge selbst beeinflussen. Die Bedeutung der Briefwahl wird größer sein als je zuvor.

Wahlkampf startet früher und wird digitaler

Die „Süddeutsche Zeitung“ hält es für möglich, dass bereits die März-Wahlen als reine Briefwahlen stattfinden könnten. Rheinland-Pfalz hat bereits vorsorglich das Wahlgesetz geändert. Eine solche Konstellation würde sich bereits am Wahlabend für den Fernsehzuschauer bemerkbar machen: Die Prognosen der großen Umfrageinstitute um 18 Uhr, die auf Nachwahlbefragungen in als repräsentativ geltenden Wahllokalen beruhen, würden in dieser Form nicht mehr stattfinden können.

Matthias Jung von der „Forschungsgruppe Wahlen“ weist jetzt schon darauf hin, dass Prognosen bei einer reinen Briefwahl in jedem Fall eine höhere Fehlermarge aufwiesen, bei Hochrechnungen könne es im Laufe des Abends „etwas später“ werden, erklärt Michael Kunert von Infratest.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) berichtet, dass sich die Parteien im Vorfeld der März-Wahlen bereits auf die Möglichkeit eines solchen Szenarios einstellen. Baden-Württembergs Grüne wollen beispielsweise die digitale Infrastruktur für den Wahlkampf ausbauen und auf virtuelle Veranstaltungen setzen. Die FDP will mehr Großflächen als üblich für die Plakatwerbung anmieten.

Mit der Idee, die Briefwahlunterlagen gleich mit den Wahlbenachrichtigungen mitzuschicken, konnten sich die Grünen im Südwesten allerdings nicht durchsetzen. Koalitionspartner CDU fürchtet bei einer reinen Briefwahl jedoch um die Integrität des Wahlaktes und will es bei einem „offensiven Werben“ für diese Option belassen.

Auch in Rheinland-Pfalz soll es die Option einer reinen Briefwahl nur dann geben, wenn eine „gravierende landesweite Notsituation“ diese unvermeidlich macht. Dennoch habe die Landeswahlleitung „vorsichtshalber“ bereits den Druck von 3,2 Millionen Exemplaren der Briefwahlunterlagen in Auftrag gegeben.

Masken und Plexiglas im Wahllokal

In Rheinland-Pfalz hat der Landeswahlleiter bereits angekündigt, dass eine Präsenzwahl, so sie stattfindet, von Corona-Maßnahmen gekennzeichnet sein wird. Wahlhelfer werden Gesichtsvisiere tragen und hinter Plexiglasscheiben sitzen. Wähler müssen Masken tragen, außer im Moment der Identifizierung. Im Wahllokal wird auf den Abstand geachtet.

Schon jetzt befürchten Wahlbehörden, dass Corona Freiwillige davon abhalten wird, als Wahlhelfer zur Verfügung zu stehen, oder dass im letzten Moment eingeteilte wegen Quarantäne-Bestimmungen oder Infektionen ausfallen könnten.

Briefwahl dreht Ergebnisse häufig nach links

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten etwa 30 Prozent der Wahlberechtigten die Möglichkeit in Anspruch genommen, ihre Stimme per Brief abzugeben. Diesmal wird der Anteil noch deutlich steigen – auch wenn es die Möglichkeit der Präsenzwahl weiterhin geben sollte. Dies bedeutet auch einen früheren Beginn des Intensivwahlkampfs, denn die Bedeutung der Last-Minute-Wähler wird umso mehr abnehmen, je mehr Wähler bereits im Vorfeld der Wahl ihr Stimmrecht per Brief ausgeübt haben.

Auch die politischen Präferenzen der Briefwähler unterschieden sich zuletzt in mehreren Ländern deutlich von jenen, die persönlich am Wahltag im Wahllokal erscheinen. Regelmäßig stehen Briefwähler deutlich weiter links als Präsenzwähler. In Österreich hatten bereits 2016 Briefwähler den Vorsprung des FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer vom Wahlabend zugunsten des grünen Kandidaten Alexander van der Bellen umgedreht – ehe der Verfassungsgerichtshof die Wahl aufhob und eine Neuaustragung der Stichwahl anordnete. Diese gewann Van der Bellen dann jedoch bereits am Wahlabend mit deutlichem Vorsprung.

Bereits 2017 deutliche Unterschiede im Wahlverhalten

Bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA wendeten ebenfalls Briefwahlstimmen in mehreren Bundesstaaten das Ergebnis zugunsten des demokratischen Herausforderers Joe Biden, nachdem Amtsinhaber Donald Trump unter den persönlich im Wahllokal erschienenen Wählern noch über zum Teil deutliche Mehrheiten verfügt hatte. Sowohl in Österreich als auch in den USA hatten die gravierenden Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Brief- und Präsenzwählern zu Manipulationsvorwürfen geführt.

Mit Blick auf die Wahlen in Deutschland weist eine Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zur Bundestagswahl 2017 ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen Brief- und Urnenwählern aus. So war das Ergebnis der Grünen ebenso wie das der Union unter Briefwählern deutlich höher als unter Urnenwählern. Die AfD schnitt hingegen um 4,3 Prozentpunkte schlechter ab.

AfD-Wähler besonders misstrauisch gegenüber der Briefwahl

Erklärt wird diese Erscheinung damit, dass es hauptsächlich Westdeutsche, Schüler und Studenten sowie Wähler aus dem Bürgertum sind, die von der Briefwahl Gebrauch machen. Demgegenüber gehen Ostdeutsche und Arbeiter häufiger zum Wählen ins Wahllokal. Wahlforscher Thorsten Faas erklärte gegenüber der NZZ zudem, dass AfD-Wähler der Briefwahl mit größerem Misstrauen begegneten als die der anderen Parteien.

In diesem Jahr werde jedoch auch im Zusammenhang mit der Briefwahl zu unterscheiden sein, ob Wähler von dieser aus Prinzip Gebrauch machen oder dies nur tun, weil sie sich Corona-bedingt dazu veranlasst sehen.