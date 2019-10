Frührentner löst mit CD-Aktion Staatsschutz-Ermittlungen in Hessen aus

Der Staatsschutz in Hessen hat binnen eines Tages einen Fall aufgeklärt, bei dem in Briefkästen in Darmstadt Datenträger mit möglicherweise rechtsgerichteten Inhalten aufgetaucht waren. Ein Frührentner habe die CDs verteilt, teilten die Ermittler am Freitag mit. Er habe die CDs loswerden und gleichzeitig Aufmerksamkeit erwecken wollen.

Hinweise auf einen strafrechtlichen Inhalt der CDs hätten sich aber nicht ergeben, auch die Durchsuchung der Wohnung des Mannes sei ergebnislos geblieben.

Die Ermittler stellten den Angaben zufolge seit der Meldung des Falls rund 40 CDs und sieben Disketten sicher, die der Mann verteilt hatte. Mehrere Bürger hatten sich zuvor gemeldet, weil in ihren Briefkästen die auffälligen, in Folie eingescchweißten CDs lagen.

Die in Plastikfolie eingeschweißten CDs und Speichermedien waren im Stadtteil Eberstadt in der Nacht zum Donnerstag eingeworfen worden, teilte die Polizei mit.

Teilweise deuteten den Angaben zufolge Aufkleber auf der Verpackung auf mögliche rechte Inhalte hin. Die Polizei hatte Betroffene gebeten, bei einem entsprechenden Fund im Briefkasten die Verpackung nicht zu öffnen und die nächste Dienststelle zu informieren. (afp)