Führende Linken-Politiker setzen weiter auf Wagenknechts Zugkraft

Die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, setzt darauf, dass die scheidende Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht der Partei auch weiterhin erhalten bleibt. „Gesundheit geht vor“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Aber ich hoffe, dass Sahra Wagenknecht auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Sie ist eines unserer bekanntesten Gesichter, füllt Säle und Plätze und erreicht Menschen über die linke Kernwählerschaft hinaus.“

Der Vorsitzende der Linksfraktion im sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, sagte dem RND: „Da Frau Wagenknecht bis zum Herbst Fraktionsvorsitzende bleibt, kann sie in dieser Funktion auch in die Wahlkämpfe im Osten eingreifen. Zumindest ist das hier in Sachsen so eingeplant.“

Personalfragen stünden seinem Eindruck derzeit nicht auf der Tagesordnung. Wenn sie getroffen werden müssten, hoffe er darauf, dass es „eine ausgewogene Lösung“ gebe, „die den Pluralismus in der Fraktion in seiner Breite abbildet“, so Gebhardt. (dts)