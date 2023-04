Führerloser Lastwagen prallt auf Autobahn gegen Polizeiauto

Kuriose Situation. Durch einen führerlosen Lastwagen wurden zwei Beamte und der Lastwagenfahrer leicht verletzt.

In Rheinland-Pfalz ist ein Lastwagen rund zwei Kilometer weit führerlos auf einer Autobahn gefahren und gegen einen Streifenwagen der Polizei geprallt. Zwei Beamte und der Lastwagenfahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Trier am Freitag mitteilte. Demnach wartete der Streifenwagen am Donnerstagabend auf dem Standstreifen der A64 bei Trier bei einer Brücke auf einen Schwertransport.

Die Beamten sollten für die Überfahrt die Gegenfahrbahn sperren. Zur gleichen Zeit wollte ein Lastwagenfahrer in rund zwei Kilometer Entfernung in gleicher Fahrtrichtung wie die Beamten auf dem Standstreifen technische Probleme an der Bremse beheben. Als er ausstieg, um das Fahrzeug zu überprüfen, setzte es sich in Bewegung.

Der Lastwagen rollte führerlos rund zwei Kilometer bergab und nahm dabei Geschwindigkeit auf. Bei der Fahrt streifte das Gefährt mehrfach die linke und die rechte Leitplanke. An der Brücke stieß er mit dem Streifenwagen zusammen.

Der Fahrer verletzte sich beim Absprung vom losrollenden Lastwagen. Die beiden Beamten waren durch die Verletzungen vorübergehend dienstunfähig. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine technische Begutachtung des Lastwagens an. Für die Unfallaufnahme und die Erstellung des Gutachtens wurde die A64 für mehrere Stunden einspurig gesperrt. (afp)