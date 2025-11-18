Logo Epoch Times

Wintervorsorge

Füllstand der Gasspeicher zu Beginn der Heizsaison „unerwartet niedrig“

Die deutschen Gasspeicher sind derzeit nur zu 75 Prozent gefüllt. Darauf weist die Initiative Energien Speichern hin. Sie seien weniger schnell befüllt worden als 2024 – und auch weniger als in anderen Staaten Europas.

top-article-image

Die Füllstände der Gasspeicher sind aktuell niedriger als in den Vorjahren.

Foto: gyro/iStock

Redaktion
Redaktion
Lesedauer: 3 Min.

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist zu Beginn der Heizsaison sehr niedrig. Deutschland starte „mit einem unerwartet niedrigen Speicherfüllstand von nur 75 Prozent in die Heizperiode“, erklärte die Initiative Energien Speichern (INES). Im Falle eines sehr kalten Winters könnte es demnach bereits im Januar zu Versorgungsengpässen kommen.
Zwar seien die Speicher über den Sommer kontinuierlich befüllt worden, aber weniger schnell als im Vorjahr und auch weniger als im europäischen Vergleich, führte INES aus.
Mehr dazu
„Allein auf die Füllstände der Speicher zu schauen, ist nicht ausreichend“, entgegnete der Sprecher des Bundesenergieministeriums. Er verwies insbesondere auf neue Importkapazitäten für LNG: „Anders als in den Vorjahren stehen uns derzeit vier schwimmende Flüssiggasterminals für die Versorgung zur Verfügung.“
Der Versorgungssicherheit zuträglich sei zudem die Befüllung der Erdgasspeicher in den Nachbarstaaten, vor allem in Österreich. „Weitere Schritte sind daher nicht erforderlich.“

Septemberprognose nicht erreicht

Im September waren Fachleute davon ausgegangen, dass bis November ein Füllstand von 81 Prozent erreicht werden könne. Bereits in diesem Fall würde das Gas bei extrem tiefen Temperaturen über den Winter nicht ausreichen.
Hinter der Prognose vom September sei die Befüllung nun noch zurückgeblieben, erklärte INES. Die bereits damals erkennbaren Risiken hätten sich dadurch noch deutlich verschärft. Mitglieder der Speicherinitiative sind die Betreiberunternehmen von Gas- und Wasserstoffspeichern. Sie decken über 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten ab.

Kritik an der Bundesregierung

Die von INES modellierten Szenarien gehen nun bei warmen bis mittleren Temperaturen über den Winter von einer „moderaten bis umfangreichen“ Entleerung der Speicher bis Ende Februar aus. Bei „extrem kalten Temperaturen“ wie etwa im Wetterjahr 2010 wären die Speicher allerdings „bereits Mitte Januar vollständig entleert“.
INES-Chef Sebastian Heinermann kritisiert in diesem Zusammenhang die Bundesregierung: „Der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe hatte bereits Ende Februar einen Vorschlag für ein strategisches Befüllungsinstrument vorgelegt. Für einen Einsatz vor dem Winter hat die Bundesregierung jedoch nie die Genehmigung erteilt“, erklärte er.
„Italien hat gezeigt, dass über ein solches Instrument die Gasspeicher kosteneffizient befüllt werden können. Dort sind die Speicher derzeit zu über 90 Prozent gefüllt.“
Die Gasspeichervorgaben der EU waren auch auf Drängen der Bundesregierung in diesem Jahr deutlich gelockert worden. Hintergrund war, dass die strikte Vorgabe, wonach bis zum 1. November ein Füllstand von 90 Prozent erreicht werden muss, zu deutlich erhöhten Preisen am Gasmarkt über den Sommer geführt hatte. (afp/dpa/ks)
 

