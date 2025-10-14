Logo Epoch Times

vor 33 Minuten

Wehrdienst: SPD und Union zufrieden mit Kompromiss zum Wehrdienst

vor 36 Minuten

Beratungen von Trump und Selenskyj am Freitag in Washington

vor einer Stunde

Google will in Indien größtes KI-Rechenzentrum außerhalb der USA bauen

vor 2 Stunden

Leiche des verschwundenen Kindes gefunden: Polizei geht von Straftat aus

vor 2 Stunden

Lufthansa-Chef: E-Fuels gehören in Flugzeuge statt in Autos

vor 2 Stunden

Gesamtmetall-Präsident Wolf gibt Amt mit sofortiger Wirkung auf

vor 2 Stunden

Jugendschutz bei Instagram künftig wie bei Kinofilmen

vor 2 Stunden

Forsa: AfD liegt weiter vor Union - Merz mit neuem Tiefstwert

vor 3 Stunden

Aktivrente soll 168.000 Menschen zur Weiterarbeit über Rentenalter hinaus motivieren

vor 3 Stunden

EU-Millionenstrafe gegen Gucci, Chloé und Loewe

Logo Epoch Times
Eigene Produktion

Fünf Jahre Haft für Lieferung von Kriegswaffen und Waffenteilen in Köln

Das Landgericht Köln hat einen 68-Jährigen wegen der Lieferung von Kriegswaffen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen Überlassens der Gewalt über Kriegswaffen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

top-article-image

Das Landgericht Köln hat geurteilt: fünf Jahre Haft.

Foto: Federico Gambarini/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Landgericht Köln hat einen 68-Jährigen wegen der Lieferung und der Lagerung von Kriegswaffen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen Überlassens der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen in zwei Fällen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Die zuständige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann seit 2019 Waffen und Waffenteile hergestellt hatte. Diese hielt er zum Verkauf bereit.
Mit einem gesondert verfolgten Mann vereinbarte er, Waffen, Waffenteile und Munition zum Weiterverkauf an Dritte zu liefern. Den Gewinn wollten beide miteinander teilen. Mit den Lieferungen des 68-Jährigen baute sich der andere Mann ein Waffenarsenal auf, das er in einem Tresor in einem Bunker in Hamburg lagerte. Die Gegenstände wurden an verschiedene Menschen weiterverkauft. In einem Fall verkaufte der 68-Jährige selbst eine Waffe. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.