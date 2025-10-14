Fünf Jahre Haft für Lieferung von Kriegswaffen und Waffenteilen in Köln

Das Landgericht Köln hat einen 68-Jährigen wegen der Lieferung und der Lagerung von Kriegswaffen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen Überlassens der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen in zwei Fällen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Die zuständige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann seit 2019 Waffen und Waffenteile hergestellt hatte. Diese hielt er zum Verkauf bereit.

Mit einem gesondert verfolgten Mann vereinbarte er, Waffen, Waffenteile und Munition zum Weiterverkauf an Dritte zu liefern. Den Gewinn wollten beide miteinander teilen. Mit den Lieferungen des 68-Jährigen baute sich der andere Mann ein Waffenarsenal auf, das er in einem Tresor in einem Bunker in Hamburg lagerte. Die Gegenstände wurden an verschiedene Menschen weiterverkauft. In einem Fall verkaufte der 68-Jährige selbst eine Waffe. (afp/red)