Aachen

Fünf Verdächtige: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gruppenvergewaltigung

Fünf Personen sollen eine Jugendliche in Heinsberg bei Aachen vergewaltigt haben. Unter den Verdächtigen sind auch Minderjährige.

top-article-image

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung gegen fünf Verdächtige. (Symbolfoto)

Foto: Carsten Rehder/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Mehrere Personen sollen eine Jugendliche in Heinsberg vergewaltigt haben. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin gegen fünf Verdächtige. Dabei handele es sich um Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche im Alter zwischen 17 und 26 Jahren.
Wegen der mutmaßlichen Tat habe es vor einigen Tagen einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Ort der Tat soll die Wohnung eines Tatverdächtigen gewesen sein.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kannte das Opfer einen der Tatverdächtigen zuvor persönlich. Vier der fünf Männer waren direkt festgenommen worden. Ein fünfter Tatverdächtiger hat sich nach Angaben der Ermittler in der Zwischenzeit gestellt.
Nähere Angaben wollte die Sprecherin aus Gründen des Opferschutzes zunächst nicht machen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. (dpa/red)

