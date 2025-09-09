Fund von Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen - Entschärfung in der Nacht

Am Frankfurter Flughafen ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der nicht explodierte Sprengkörper im Süden des Flughafengeländes solle heute Abend gegen 23:00 Uhr entschärft werden, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Aus Sicherheitsgründen sei ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet worden, das Intercity-Hotel sowie eine Baustelle würden evakuiert.

Der Flugbetrieb sei von der Entschärfung wegen des Nachtflugverbotes in Frankfurt nicht betroffen, teilte Fraport weiter mit.

Der Flughafen empfahl den Fluggästen, Verzögerungen bei der An- und Abreise zum Flughafen einzuplanen und vorab ihren Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.

Die nahe dem Fundort verlaufende Autobahn A5 soll für die Dauer der Entschärfung gesperrt werden. (afp/red)