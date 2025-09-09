Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Französischer Verteidigungsminister Lecornu zum Premier ernannt

vor 15 Minuten

Nach Israels Luftangriff in Katar: Baerbock spricht von „Eskalation“

vor 25 Minuten

Polen schließt Grenze zu Belarus - wegen Militärmanöver mit Russland

vor einer Stunde

Forsa: AfD hält Rekordniveau - Merz rutscht auf Tiefstwert

vor einer Stunde

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug

vor 2 Stunden

19 EU-Länder beantragen Verteidigungskredite in Höhe von 150 Milliarden Euro

vor 2 Stunden

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

vor 2 Stunden

Mysteriöse gigantische Gammastrahlenexplosion lässt Astronomen rätseln

vor 3 Stunden

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

vor 3 Stunden

Pistorius kündigt Langstreckendrohnen im Wert von 300 Millionen Euro für die Ukraine an

Logo Epoch Times
Autobahn A5 zeitweise gesperrt

Fund von Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen - Entschärfung in der Nacht

Heute Nacht soll eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Frankfurter Flughafen entschärft werden. Diese wurde bei Bauarbeiten gefunden. Die nahe verlaufene Autobahn A5 wird für die Dauer gesperrt.

top-article-image

Am Frankfurter Flughafen wurde bei Bauarbeiten eine alte Bombe gefunden (Symbolbild).

Foto: Arne Dedert/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Am Frankfurter Flughafen ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der nicht explodierte Sprengkörper im Süden des Flughafengeländes solle heute Abend gegen 23:00 Uhr entschärft werden, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.
Aus Sicherheitsgründen sei ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet worden, das Intercity-Hotel sowie eine Baustelle würden evakuiert.
Der Flugbetrieb sei von der Entschärfung wegen des Nachtflugverbotes in Frankfurt nicht betroffen, teilte Fraport weiter mit.
Der Flughafen empfahl den Fluggästen, Verzögerungen bei der An- und Abreise zum Flughafen einzuplanen und vorab ihren Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.
Die nahe dem Fundort verlaufende Autobahn A5 soll für die Dauer der Entschärfung gesperrt werden. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.