Deutschland Nachlese zur Fußball-EM

Fußball: Bundesregierung erhielt fast 200 EM-Tickets kostenfrei

Das Innenministerium hat zur Fußball-EM die meisten VIP-Tickets der UEFA genutzt: 61. An das Kanzleramt gingen 35, ebenso an das Bundespresseamt. Die Vergabe der Freikarten steht in der Kritik.