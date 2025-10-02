Logo Epoch Times

Debatte über Doppelstaatler: Drei Auslandsoperateure der Hamas mit deutschem Pass festgenommen

Sarkophag über Tschernobyl hat wieder Strom - kein Strahlungsaustritt

Nach Schuleinsturz in Indonesien: Kein Lebenszeichen mehr von Verschütteten

Zwei Jahre nach dem Überfall: Sieben Deutsch-Israelis noch immer als Geiseln in Gaza

Politbarometer: Wiedervereinigung hat Leben im Westen kaum beeinflusst

Französisches Militär entert verdächtigen Tanker der russischen Schattenflotte

Israel fängt Yachten-Flotte vor Gaza ab - „Greta und ihre Freunde sind in Sicherheit und gesund“

Dritter landesweiter Protesttag in Frankreich: 160 Demonstrationen angemeldet

Flugausfälle nach Kabelbrand am Flughafen Stuttgart

Israelische Marine fordert Gaza-Flotille mit Thunberg zur Umkehr auf

Wirtschaftsfaktor Oktoberfest

Gastgewerbe schlägt nach Wiesn-Sperrung Verlängerung vor

Der Verband lobt die Reaktion der Stadt und glaubt nicht, dass nun Gäste fernbleiben – und hat zugleich noch einen Vorschlag.

Am Mittwoch blieb die Wiesn lange leer - der Gastgewerbeverband Dehoga bringt nun einen Extra-Tag ins Spiel.

Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Redaktion
Nach der stundenlangen Sperrung des Oktoberfestes wegen einer Bombendrohung bringt der Gastgewerbeverband Dehoga eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel.
Dies wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der dpa. Schließlich sei die Wiesn „ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt“.
Sorgen, dass Gäste nach der Bombendrohung und der Überfüllung am Samstag fernbleiben, hat Geppert nicht. Das schnelle Handeln am Mittwoch habe bei den Gästen Sicherheit ausgestrahlt, ist er überzeugt. „Wenn es wieder offen ist, bin ich sicher, dass die Zelte wieder voll sind.“ Auch er selbst werde dann wieder auf dem Festgelände sein.
Ob eine Verlängerung überhaupt möglich wäre, ist eine andere Frage. Dabei ginge es nicht nur um die Erlaubnis der Stadt, sondern auch um die Frage, ob das dafür nötige Personal so kurzfristig aufgeboten werden könnte.

Wiesn könnte noch auskömmlich werden

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Sperrung könne man noch nichts Genaueres sagen. Ein Tisch, der jetzt nicht belegt worden sei, sei natürlich nicht nachzuholen. Andererseits sei die Wiesn bisher „sehr gut“ gewesen. Sie könne durchaus noch „auskömmlich“ werden.
Das meist 16 Tage dauernde Oktoberfest ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Nach früheren Angaben der Landeshauptstadt München lässt ein durchschnittlicher Gast rund 90 Euro auf der Wiesn.
Zusammen mit weiteren Ausgaben etwa für Übernachtungen habe der gesamte Wirtschaftswert des bekanntesten Volksfestes der Welt im vergangenen Jahr geschätzte 1,48 Milliarden Euro betragen.
Bis zur Halbzeit hatten 3,5 Millionen Menschen das Oktoberfest besucht, etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rekord für die komplette Wiesn liegt bei 7,2 Millionen Besuchern. (dpa/red)

