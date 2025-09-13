Logo Epoch Times

Am Brandenburger Tor

Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit 8.000 Teilnehmenden

In Berlin hat am Samstagmittag eine Kundgebung für Frieden im Gazastreifen begonnen, zu der BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht und andere prominenten Mitstreiter aufgerufen hatten. Die Demonstration steht unter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza“.

Demonstranten halten ein Transparent mit der Aufschrift „Friedensfähig statt Kriegstüchtig“ während einer Friedenskundgebung am 13. September 2025 am Brandenburger Tor in Berlin.

Foto: JOHN Macdougall/afp via Getty Images

Redaktion
In Berlin hat am Samstagmittag eine Kundgebung für Frieden im Gazastreifen begonnen, zu der BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht und andere prominenten Mitstreiter aufgerufen hatten. Eine Polizeisprecherin nannte zu Beginn eine Schätzung von 8.000 Teilnehmenden, es gebe zudem noch „deutlichen Zustrom“. Erwartet worden waren im Vorfeld bis zu 15.000 Menschen. Aufgerufen zu der Demonstration am Brandenburger Tor hatten neben Wagenknecht unter anderen der Komiker Dieter Hallervorden und die Rapper Massiv und Bausa.
Die Kundgebung steht unter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza“, der Krieg in der Ukraine ist aber auch Thema. So fordern die Initiatoren die Bundesregierung auf, „sich aktiv und glaubwürdig für Friedensverhandlungen einsetzen – sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine“. Gefordert wird zudem ein genereller Stopp von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete.
Kämpfer der Hamas und anderer islamistischer Gruppen hatten mit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Die Angreifer töteten damals mehr als 1.200 Menschen. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel geht seither massiv militärisch in dem Palästinensergebiet vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die nicht unabhängig überprüft werden können, bislang mehr als 64.700 Menschen getötet. (afp/red)

