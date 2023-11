Geiselnahme am Flughafen Hamburg: Flugbetrieb am Sonntag weiterhin eingestellt

Der Hamburger Flughafen ist in der Nacht auf Sonntag wegen einer Geiselnahme gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit einem Auto mit einem Kind an Bord ein Tor zum Flughafen der Hansestadt durchbrochen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagabend mit. Die Beamten gehen von einem Sorgerechtsstreit aus. Die Terminals wurden geräumt, auch am Sonntagmorgen blieb der Betrieb am Flughafen eingestellt.

„Der Einsatz dauert an“, schrieb die Hamburger Polizei am frühen Sonntagmorgen im Online-Dienst X (vormals Twitter). Die Verhandlungsgruppe der Polizei habe Kontakt zum Geiselnehmer, die Lage sei „weiterhin statisch“. In der Nacht verhandelte die Polizei mit dem Fahrer.

Weiterhin Verzögerungen

Es komme den gesamten Tag über zu Flugstreichungen und Verzögerungen, teilte der Hamburger Flughafen am Sonntag im Onlinedienst X, ehemals Twitter, mit. Die Polizei der Hansestadt erklärte auf der Plattform, es seien „weiterhin weiträumige Verkehrsmaßnahmen erforderlich“. Daher könne der Flughafen Hamburg derzeit nicht erreicht und nicht betreten werden. Die S-Bahn fahre die Station am Flughafen bis auf Weiteres nicht an.

Der Flughafen war am Samstagabend wegen einer Geiselnahme gesperrt worden. Gegen 20:00 Uhr brach ein Bewaffneter Polizeiangaben zufolge mit einem Auto mit einem Kind an Bord ein Tor zum Flughafen der Hansestadt durch. Er schoss demnach auf dem Rollfeld zwei Mal in die Luft und warf zwei brennende Flaschen aus dem Auto.

Nach Angaben der Beamten konnte Kontakt zu dem Mann aufgenommen werden. Sonntag morgen kurz vor 7:00 Uhr schrieb Hamburger Polizei auf X: „Unsere Verhandlungsgruppe hat Kontakt zur Person im PKW.“

Laut „Bild“ verhandelte die Polizei die ganze Nacht über mit dem Mann auf Türkisch. Er hat seine 4jährige Tochter im Auto, will mit ihr per Flieger in die Türkei ausreisen. Hintergrund ist offenbar ein Streit ums Sorgerecht, nach Angaben des Sprechers hatte die Frau des Fahrers eine Kindesentziehung gemeldet.

Am Samstagabend waren einer Flughafensprecherin zufolge sechs Abflüge und 21 Landungen mit rund 3200 Passagieren von der Sperrung des Flughafens betroffen.

Alle Menschen evakuiert

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot, darunter Spezialeinheiten, vor Ort, hatte die Polizei Hamburg zuvor auf X geschrieben. Auch Psychologen befinden sich demnach vor Ort.

Nach Angaben des Sprechers der Bundespolizei wurde der gesamte Flugbetrieb eingestellt. Die von dem Mann geschleuderten Brandsätze seien umgehend von der Flughafenfeuerwehr gelöscht worden. Der Polizei zufolge sollten alle Flugzeuge, in denen sich noch Menschen befanden, evakuiert werden. Auch die Terminals wurden evakuiert. In einem Hotel wurde demnach eine Personensammelstelle eingerichtet.

Bereits im Oktober war der Flughafen Hamburg vorübergehend gesperrt worden. Damals hatte es eine Anschlagsdrohung gegen ein iranisches Flugzeug gegeben. (afp/yz/ks)