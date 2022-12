Geiselnahme in Dresden beendet – Täter festgenommen

Am Samstagvormittag gab es in Dresden einen Amoklauf eines 40-Jährigen.

***NewsTicker ***

12:55 Uhr

Die Geiselnahme in Dresden ist beendet. Der Täter sei gefasst und verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Geiseln, eine Angestellte und ein Kind, seien äußerlich unverletzt geblieben. Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in Dresden-Prohlis zunächst in einem Mehrfamilienhaus eine tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei mit.

Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben eines Polizeisprechers in seinem psychischen Verhalten sehr auffällig. „Wir gehen am ehesten von einer psychischen Erkrankung aus.“ Der Polizei sei ansonsten nichts offenkundig bekannt. Es deute alles auf eine psychische Erkrankung hin.

Dieser habe sich danach in der Altmarkt-Galerie verschanzt, die Polizei bezeichnete den Mann als psychisch auffällig. Die Polizei evakuierte das Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche. Mehrere Menschen kamen in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe unter und wurden dort betreut.

„Die Sperrung der Innenstadt in Dresden wird aufgehoben. Die Altmarktgalerie bleibt weiterhin geschlossen“, informiert die Dresdner Polizei.

12:50 Uhr

„Die Geiselnahme in Dresden ist beendet! Zwei Menschen befinden sich äußerlich unverletzt in unserer Obhut“, schreibt die Dresdner Polizei. Der Täter wurde festgenommen.

12:33 Uhr

Letzter Stand: Täter konnte nicht zu den Redaktionsräumen vordringen. Er floh dann in die Altmarktgalerie und verschanzte sich dort mit einer Geisel in einem Geschäft. Aktuell ist die Polizei im Kontakt mit dem Täter. „Wir stehen im Kontakt mit dem Täter. Auch unser SEK und die Verhandlungsgruppe ist vor Ort“, schreibt die Dresdner Polizei.

Der Bereich um die Altmarktgalerie sollte weiträumig gemieden werden.

11:54 Uhr

Laut MDR ist am Morgen eine bislang unbekannte Person in das Bürogebäude „Ammonhof“ in Dresden, wo auch der Radiosender Radio Dresden und Hit Radio RTL sitzt, eingedrungen. Die Radiosender sollen nach bisherigen Erkenntnissen das Ziel für den Täter gewesen sein.

Er zielte nach MDR-Informationen mit der Waffe auf Unbeteiligte und soll eine Geisel bei sich gehabt haben.

Offenbar verschaffte sich der Täter mit Schüssen Zugang zu den Redaktionsräumen. Währenddessen konnte der Zeuge fliehen und rief die Polizei, berichtet der MDR weiter.

Die Radio-Mitarbeiter konnten sich laut Polizeiangaben in Sicherheit bringen. Der Täter soll dann sich in das nahegelegene Einkaufszentrum „Altmarktgalerie“ begeben haben.

„Derzeit läuft eine Gefahrenabwehrmaßnahme“, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion MDR.

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Zeugenaussagen sind Schüsse gefallen, berichtet der MDR.

11:35 Uhr

In der Dresdner Innenstadt ist des am Samstag zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei teilte am Vormittag mit, die Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche seien evakuiert worden, der Zugang sei derzeit nicht möglich. Auch der Striezelmarkt bleibe geschlossen. Das dortige Einkaufszentrum wurde geräumt. Der gesamte Innenstadtbereich wurde für den Bus- und Straßenbahnverkehr gesperrt.

🚨 Polizeieinsatz in #Dresden🚨

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme. Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK #dd1012 pic.twitter.com/MlQUCTglml — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

„Die Polizei bittet darum, den Innenstadtbereich zu meiden“, hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig hieß es in Berichten lokaler Medien, dass eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten des Radiosenders „Radio Dresden“ eingedrungen sei und Schüsse abgegeben habe. Im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde zudem eine tote Person aufgefunden. Laut der Berichte wird aktuell geklärt, ob die Taten in Zusammenhang stehen. (dts/dpa/er)