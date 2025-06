Weltbild laut NRW-Verfassungsschutz extremistisch-salafistisch

Gericht stellt TikTok-Star drei Jahre Haft in Aussicht

Ein islamistischer TikTok-Star mit Hunderttausenden Followern steht in Düsseldorf vor Gericht. Er soll in großem Stil Spenden für humanitäre Zwecke in die eigene Tasche gesteckt haben.