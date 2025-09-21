Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung

vor 26 Minuten

Luftraum: Von der Leyen fordert mehr Unabhängigkeit der EU in Sicherheitsfragen

vor einer Stunde

Sawe gewinnt Berlin-Marathon - Wetter verhindert Rekord

vor einer Stunde

Serienweise Reifen in Bremen zerstochen: Verdächtiger in Untersuchungshaft

vor 2 Stunden

Missbrauch: Rechtspsychologe warnt vor Justizirrtümern

vor 2 Stunden

Neue 4-jährige Haftstrafe gegen Corona-Journalistin in China

vor 3 Stunden

Steuerfahnder-Chefin: Influencer oft ohne Steuernummer

vor 3 Stunden

Grundsteuerreform: Klagewelle wartet auf Urteile vom Bundesfinanzhof

vor 4 Stunden

Hagel, Sturm, Fraßschäden: Landwirte hoffen auf bundesweit einheitliche Versicherung

vor 4 Stunden

Emmenegger, Spinner, Kaufhold: Das sind die Nominierten für Karlsruhe

Logo Epoch Times
Gegenseitige Rücksichtnahme

Gesundheitsministerin offen für Initiative zu Auto-Rauchverbot

Soll es ein Gesetz geben, dass das Rauchen im Auto verbietet, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren? Während Gesundheitsministerin Nina Warken eine Prüfung in Aussicht stellt, greift das für die gesundheitspolitische Sprecherin der Union zu kurz.

top-article-image

„Zigarettenrauch gehört nicht in Kinderlungen", erklärt die Bundesärztekammer. Sie fordert schon länger ein Rauchverbot in Autos bei Fahrten mit Kindern und Schwangeren.

Foto: Arno Burgi/Symbol/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zeigt sich offen für eine Bundesratsinitiative mehrerer Länder, die das Rauchen im Auto untersagen wollen, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren.
„Die Zielsetzung der Länderinitiative werden wir auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüfen“, sagte Warken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Gegenseitige Rücksichtnahme

Warken erklärte weiter: „Der Gesundheitsschutz insbesondere von Kindern sollte für uns alle höchste Priorität haben und die Rücksichtnahme auf Mitmenschen eine Selbstverständlichkeit sein.“
Die Gefahr der Belastung durch Passivrauchen im Auto sei den meisten Menschen aber ohnehin bewusst. „Mitinsassen können sich hier nicht entziehen, die Folgen können Schädigungen der Lunge, Atemwegsbeschwerden und Atemwegserkrankungen sein“, sagte sie mit Blick auf die gesundheitlichen Folgen.
Die CDU-Ministerin reagierte damit auf eine Initiative mehrerer Bundesländer, die bei der nächsten Sitzung des Bundesrats erneut eine Gesetzesvorlage einbringen wollen, wonach das Rauchen im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, verboten werden soll.
Mehr dazu
Stimmt die Länderkammer am 26. September dafür, muss sich der Bundestag mit dem Vorstoß beschäftigen.

Bundesärztekammer: Auto-Rauchverbot überfällig

Offen für ein solches Verbot hatte sich unter anderem die Bundesärztekammer gezeigt. Passivrauchen schade der Gesundheit massiv, hieß es von Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Das Rauchverbot in Autos, in denen Minderjährige oder Schwangere sitzen, ist überfällig“, sagte er.
Die gesundheitspolitische Sprecherin der Union, Simone Borchardt, lehnte eine solche Gesetzesveränderung ab. „Gesundheitspolitik darf nicht bei symbolischen Einzelmaßnahmen stehenbleiben, sondern muss das gesamte System im Blick behalten“, sagte Borchard den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nur dann könne es gelingen, echte Verbesserungen für die Gesundheit der Menschen zu erreichen.
In einem ausschließlichen Verbot im Auto sah Borchardt „ein Placebo“. Die Realität zeige, dass viele Kinder auch zu Hause oder in anderen sozialen Umfeldern Tabakrauch ausgesetzt seien. (dts/ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.