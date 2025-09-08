Gesundheitsministerin Warken will Klinik-Atlas von Vorgänger Lauterbach einstellen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bereitet einem Medienbericht zufolge die Einstellung des „Bundes-Klinik-Atlas“ vor. Diesen hatte ihr Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) als wesentliches Projekt seiner Amtszeit eingeführt.

„Die Projektgruppe ‚Bundes-Klinik-Atlas‘ (…) wird rückwirkend zum 30. Juni aufgelöst“, heißt es in einer „Organisationsverfügung“, die den Zeitungen des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ vorlag.

Deutsche Krankenhausverzeichnis bietet sich an

Der Klinik-Atlas war Mitte Mai des vergangenen Jahres an den Start gegangen. Das Portal sollte eigentlich umfassende Informationen über Angebote und geleistete Qualität der rund 1.700 deutschen Kliniken liefern.

Nach heftiger Kritik von medizinischen Fachgesellschaften, Klinikträgern und Patientenvertretern musste der Atlas überarbeitet werden. Aktuell bietet er nur noch Informationen zu rund 25 Eingriffen, wobei es sich dabei nicht um die häufigsten Behandlungen im Krankenhaus handelt. Weiterhin werden unvollständige Daten und eine für Laien kaum verständliche Darstellung kritisiert.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bot Warken unterdessen an, das von der DKG seit Jahren betriebene „Deutsche Krankenhausverzeichnis“ so zur Verfügung zu stellen, dass es auf bundeseigenen Internetseiten verwendet werden kann – so wie es bis April 2024 der Fall war.

„Wir möchten mit Nachdruck dafür werben, zur bewährten Lösung zurückzukehren und den Bundes-Klinik-Atlas durch das Deutsche Krankenhausverzeichnis zu ersetzen“, schrieb DKG-Chef Gerald Gaß in einem Brief an den Parlamentarischen Gesundheitsstaatssekretär Tino Sorge (CDU).

Bundes-Klinik-Atlas viel teurer als bisherige Lösung

Laut DKG kommt das „Deutsche Krankenhausverzeichnis“ auf 600.000 Zugriffe monatlich. Den Klinik-Atlas besuchen dagegen monatlich 200.000 Menschen. Die DKG verweist auf geschätzte Kosten von rund 1,5 Millionen Euro, die der Bundes-Klinik-Atlas jährlich verursacht. Das stehe in keinem ausgewogenen Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung, kritisierte Gaß.

Das DKG-Verzeichnis benötige dagegen nur eine jährliche Förderung in Höhe von 120.000 Euro für technische Anpassungen. Gaß: „Eine Rückkehr zum bewährten Deutschen Krankenhausverzeichnis wäre ein pragmatischer und bürgernaher Schritt.“

Die Gesundheitsministerin hatte bereits bei ihrer Amtsübernahme im Mai angekündigt, die Reform „verbessern“ zu wollen. Ein Anfang August vorgelegter Gesetzentwurf zur Anpassung der Krankenhausreform sieht eine Reihe von Änderungen vor. So soll es unter anderem für die Länder mehr Zeit bei der Umsetzung der Reform und insbesondere für Kliniken auf dem Land mehr Ausnahmemöglichkeiten geben. Der Gesetzentwurf soll Medienberichten zufolge am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.

Anpassungen bei Reform verteidigt

Warken verteidigt die geplanten Anpassungen bei der Krankenhausreform. „Die einen sagen, die Reform wird verwässert, den anderen geht’s nicht weit genug“, sagte Warken im ARD-„Morgenmagazin“. „Wir schaffen jetzt mit den Änderungen, dass die Reform tatsächlich umgesetzt werden kann vor Ort.“ Die Länder erhielten dadurch mehr Zeit für die Umsetzung, betonte sie.

Die Krankenhausreform sei in der bisherigen Form „nicht praxistauglich“. „Aber natürlich setzen wir weiterhin auf mehr Qualität und mehr Bündelung von Leistungen.“

Spezialisierte Eingriffe solle es in speziell vorgesehenen Kliniken geben. „Für schwierigere Eingriffe kann man auch ein paar Kilometer mehr fahren“, ergänzte die Ministerin. Aber die Grund- und Regelversorgung vor Ort solle sichergestellt werden.

Wichtig sei, dass gerade auf dem Land eine gute Versorgung aufrechterhalten werde. „Das schaffen wir jetzt mit der Änderung der Reform“, betonte Warken. „Wir geben den kleinen Häusern eben auch die Möglichkeit, sich neu aufzustellen.“

Kritik von Grünen-Politiker

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen kritisierte die Pläne der Ministerin scharf. „Dieses Gesetz ist letztlich der Abrissbagger der Krankenhausreform und kein Fortschritt, sondern Rückschritt“, sagte Dahmen ebenfalls im ARD-„Morgenmagazin“. Die Situation kleiner Grund- und Notfallkrankenhäuser auf dem Land werde sich durch das Gesetz weiter verschlechtern.

Warkens Vorhaben sehe vor, „dass durch sehr umfangreiche Ausnahmeregelungen in Deutschland ein Flickenteppich entstehen wird“, bemängelte Dahmen. Der Gesundheitspolitiker befürchtet deshalb weiter steigende Kosten für die Krankenhausausgaben und eine gleichzeitig sinkende Qualität: „Wir bekommen schlechtere Qualität zu höheren Kosten.“ (afp/dts/red)