GEW drängt zu früher Entscheidung über Wiederaufnahme des Unterrichts

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert rasche Klarheit, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. „Es ist abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen über den 10. Januar hinaus verlängert werden müssen“, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabmeldung vom Samstag (26. Dezember).

Deshalb bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern frühzeitige Informationen über das, was kommt. „Und sie benötigen die Konzepte rechtzeitig, damit sich Schulen und Familien auf die Situation einstellen können“, führte Tepe aus.

Ansagen am Freitag, die am Montag umgesetzt sein sollen, darf es nicht mehr geben.“ Das hat in der Vergangenheit alle Beteiligten vor „unlösbare Probleme gestellt“.