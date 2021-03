Gewohnte Feindbilder, bekannte Forderungen: SPD-Wahlprogramm setzt auf Vertrautes

Mehr Europa, mehr „Klimaschutz“, Vermögenssteuer und Abtreibung als „Grundversorgung“: Der Entwurf für das Wahlprogramm der SPD verzichtet auf Überraschungen. Im Vorfeld der Veröffentlichung haben sich tausende Mitglieder an einer digitalen Programmwerkstatt beteiligt.

Bereits seit Anfang März steht der Entwurf für das Grundsatzprogramm der SPD. Der Entwurf soll als Beschlussvorlage des Bundesvorstandes auf dem Parteitag am 9. Mai abgesegnet werden. Wie die Parteizeitung „Vorwärts“ anmerkt, sei der Entwurf in den Monaten zuvor „unter starker Beteiligung der Mitglieder erarbeitet“ worden. Mehrere tausend Mitglieder hätten sich in einer digitalen Programmwerkstatt und in einem digitalen Debattencamp im Dezember zu Wort gemeldet, ebenso der Mitgliederbeirat.

Im Unterschied zum Programmentwurf der Grünen kommt die Partei mit weniger als der Hälfte der Seiten aus, nämlich 64. Die Partei geht in der Corona-Krise von einer Rückkehr in eine „neue Normalität“ aus, die im Laufe der kommenden Monate einkehren werde. Aus diesem Grund spielen auch jene Themen die primäre Rolle im Programm, die man in den Reihen der Sozialdemokraten für die drängendsten hält.

Die Chancen für die Partei, der nächsten Bundesregierung anzugehören, sind in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. Die Schwäche der Union hat zur Folge, dass eine schwarz-grüne Mehrheit immer unsicherer wird. Demgegenüber hat sich die SPD auf niedrigem Niveau stabilisiert und liegt bei etwa 17 Prozent.

Hält der derzeitige Trend an, rücken mehrere mögliche Optionen in Reichweite: Eine Mehrheit für Grün-Rot-Rot oder eine Ampel-Koalition könnte ebenso rechnerisch möglich werden wie eine „Kenia-Koalition“, die beispielsweise in Sachsen-Anhalt oder Sachsen besteht. Darüber hinaus käme ein – in der Partei allerdings als letzte Notlösung betrachtetes – Bündnis der Mitte mit Union und FDP in Betracht.

„Wachsende Ungleichheit“ als Dauerbrenner

In der Liste der dringlichsten Probleme, die sich im SPD-Wahlprogramm angesprochen finden, sind vielfach solche, die der Partei auch schon Kopfzerbrechen bereitet hatten, bevor sie 2013 in die seither regierende Große Koalition eingetreten war. Einige davon anzugehen, hätte sie sogar schon in den Regierungsbeteiligungsjahren 1998 bis 2009 Gelegenheit gefunden.

Die „wachsende Ungleichheit“, im Zuge derer „wenige sich die höchsten Einkommen und die besten Perspektiven sichern, aber die Lasten und Risiken auf den Schultern derer liegen, die sich nicht wehren können“, ist nicht zum ersten Mal zentrales Thema der Partei im Wahlkampf.

Auch will man den „menschengemachten Klimawandel“ aufhalten, indem man „unser Leben und Wirtschaften“ entsprechend verändern will.

„Reiche“, Digitalkonzerne und „Populisten“ als Feindbilder

Die „Arbeit von morgen“ wollen die Sozialdemokraten ebenfalls „schaffen und sichern“. Ein etwas neueres Thema für die SPD ist die „Gestaltung des digitalen Wandels als demokratische Gesellschaft“, die man „selbst in die Hand nehmen“ will, statt „uns die Entwicklung der Welt von wenigen Technologiekonzernen diktieren“ zu lassen.

Auch die „Populisten und Nationalisten“ dürfen – neben den „Vermögenden“ und den „Großkonzernen“ – als Feindbilder nicht fehlen. Diesen dürfe man, so heißt es im Programm weiter, nicht „leichtes Spiel“ ermöglichen, indem man „unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften“ lasse.

„Klassische Arbeitsteilung aufbrechen“

Die Forderung nach Wiederinkraftsetzung der Vermögenssteuer, die seit deren Aussetzung 1997 von der SPD in jedem Wahlkampf erhoben wurde, soll diesmal den Durchbruch bringen. Die Partei wird auch etwas konkreter und spricht von einer Höhe von einem Prozent. Sie soll auf „sehr hohe Vermögen“ erhoben werden, während kleinere und mittlere Einkommen steuerlich entlastet werden sollen. Auch die steuerliche Absetzbarkeit von „Manager*innengehältern“ will die Partei begrenzen.

Ein „Bürgergeld“ soll nach dem Willen der Sozialdemokraten das von der Regierung Schröder installierte „Hartz IV“-System ersetzen, an die Stelle der bisherigen Kinderfreibeträge soll ein „existenzsicherndes Kindergeld“ treten.

Im Gegenzug behält sich die Partei allerdings einen Erziehungsauftrag vor, der auch vor den erwachsenen Mitgliedern der Familie nicht haltmacht: Die Steuervorteile durch das Ehegattensplitting sollen verschwinden bei Eheleuten mit „sehr unterschiedlichen Einkommen“. Auf diese Weise will man die „klassische“ Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern „aufbrechen“. Inwieweit solcherart steuernde Eingriffe in die Lebensführung mit dem Grundgesetz vereinbar wären, müsste im Fall des Falles möglicherweise das Bundesverfassungsgericht klären.

„Vielfalt“ umfasst keine traditionellen Rollenbilder

Solange nur keine „alten Rollen- und Denkmuster“ im Spiel sind, will die SPD hingegen „vielfältige Familienmodelle rechtlich absichern“. Die Lebensentwürfe würden individueller, das „müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen widerspiegeln“. Die „Verantwortungsgemeinschaft“ soll eine zusätzliche Alternative für „alle“ schaffen, zu deren „Lebenssituation und Wünschen das klassische Ehe-Modell nicht passt“. Auch „Regenbogenfamilien“ sollen zusätzlich darin unterstützt werden, „füreinander Sorge zu tragen und Verantwortung zu übernehmen“.

Da „Schwangerschaftskonflikte nicht ins Strafrecht gehören“, will man neben dem Werbeparagrafen 219 auch gleich dem Paragrafen 218 selbst den Kampf ansagen. Länder und Kommunen müssten „dafür sorgen, dass Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten“, Schwangerschaftsabbrüche als „Grundversorgung“ anbieten.

Wahlprogramm mit wenig substanziellen Unterschieden zu Grünen

Neben mehr „Klimaschutz“ stehen ein „stärkeres Europa“ inklusive gemeinsamer Armee, „Multilateralismus“, die UNO-Agenda 2030 und eine Umgestaltung der WTO auf der Wunschliste der SPD. Allerdings wolle man die Instrumente der Handels- und Investitionspolitik „modernisieren“ – vor allem mit Blick auf „Nachhaltigkeit“ und die Durchsetzung „gemeinsamer multilateraler Regeln“.

Entsprechend will man auf dieser Ebene „die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einbinden“ sowie „die Durchsetzungsmöglichkeiten verbessern“ – was unterm Strich auf eine staatliche Interventionspolitik in die internationalen Handelsströme auf globaler Ebene hinausliefe.

Mit der Forderung, bis 2030 „mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen“ unterbringen zu wollen, bleibt man etwas weniger ambitioniert als die Grünen. Auch der SPD ist bewusst, dass dies zuallererst eine entsprechende Ladestruktur voraussetzen würde. Die EEG-Umlage will die Partei allerdings bis 2025 abschaffen und stattdessen die daraus generierten Mittel über die CO2-Abgabe aus dem Bundeshaushalt finanzieren.

