Giffey fordert zentralen Zeitplan für Öffnung von Kitas – mit regionalen Anpassungsmöglichkeiten

Das Konzept der Notbetreuung für Kinder in Kitas und Tagespflegestellen stößt nach einigen Wochen an seine Grenzen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erwartet von den Bund-Länder-Gesprächen am heutigen 6. Mai Vorgaben für die Wiederaufnahme eines geregelten Betriebs in der Kinderbetreuung.

Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder an diesem Mittwoch zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise mehren sich die Rufe nach einer bundesweiten Wiedereröffnung der Kitas. Die Länderchefs sollten sich auf einen Zeitplan für die schrittweise Öffnung der Kitas einigen, forderte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Es müssten konkrete Zeitpunkte für die nächsten Stufen, also die erweiterte Notbetreuung und den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas wie in der Kindertagespflege, festgelegt werden, sagte die Ministerin. Da das Infektionsgeschehen von Region zu Region sehr unterschiedlich sei, müsse es auch die Möglichkeit geben, dass einige Länder schneller zu einem eingeschränkten Regelbetrieb übergehen könnten als andere.

Vorschulkinder im besonderen Fokus

Gerade für die Vorschulgruppen seien die letzten Kita-Wochen vor den Sommerferien „sehr wichtig“, unterstrich die Ministerin. Deshalb solle jedes Vorschulkind vor dem Sommer noch einmal in seine Kita gehen. „Ohne einen ordentlichen Abschied von der Kita ist auch ein guter Anfang in der Grundschule nur schwer möglich“, sagte die SPD-Politikerin.

Von der Telefonkonferenz zwischen Merkel und den Länderchefs (11.00 Uhr) werden Beschlüsse über weitere Lockerungen der Corona-Restriktionen erwartet. Neben Schulen und Kitas soll es dabei auch um Sportveranstaltungen wie etwa Spiele der Fußball-Bundesliga gehen. (afp)