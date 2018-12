Giffey will sich mit höheren Sozialleistungen sozialen Frieden erkaufen

Schlechte Arbeitsbedingungen für Altenpfleger oder Kinderbetreuer führen nach Ansicht von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zur Spaltung der Gesellschaft.

„Es nagt am Zusammenhalt, wenn die Menschen, die Alte pflegen oder Kinder betreuen, häufig finanziell und sozial hintenanstehen“, sagte Giffey dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Montagsausgaben).

In Deutschland arbeiten 5,7 Millionen Menschen in sozialen Berufen, 80 Prozent sind Frauen. Sie haben schlechte Arbeitsbedingungen, eine unterdurchschnittliche Bezahlung und müssen obendrein häufig noch Schulgeld für die Ausbildung zahlen. Das muss sich dringend ändern, dafür arbeite ich“, so die SPD-Politikerin.