Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Serbien: Erneut Proteste gegen Korruption – Präsident Vucic kündigt hartes Vorgehen gegen Regierungskritiker an

vor 3 Stunden

Zwei Last-Minute-Tore: Köln verhindert Pokal-Pleite

vor 3 Stunden

Streik in Israel aus Solidarität mit den Hamas-Geiseln

vor 3 Stunden

Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

vor 4 Stunden

Rheinland-Pfalz: Drei Tote nach Frontalzusammenstoß durch Geisterfahrerin

vor 4 Stunden

Union weist SPD-Rufe nach Steuererhöhung für Top-Verdiener zurück

vor 5 Stunden

Flugbegleiterstreik beendet: Air Canada nimmt Flugverkehr schrittweise wieder auf

vor 6 Stunden

Vor Abflug nach Japan: Wadephul betont Bedeutung von Indopazifik

vor 6 Stunden

Notlandung – Störung an Triebwerk mit Flammen auf Flug Korfu–Düsseldorf

vor 7 Stunden

In Psychiatrie in Paderborn: 13-Jährige sticht auf Betreuerin ein

Logo Epoch Times
Neue Bahnverbindung

Gipfel fordert Stopp der Bahn-Neubaupläne Hamburg-Hannover

Vertreter aus Politik und Bürgerinitiativen fordern einen Stopp der Pläne einer Bahntrasse zwischen Hamburg und Hannover. Bundesfinanzminister Klingbeil stärkt ihnen den Rücken.

top-article-image

Grant Hendrik Tonne (SPD), Minister für Wirtschaft, Verkehr und Bauen von Niedersachsen, spricht beim «Heidegipfel» zu dem die Bürgerinitiativen Pro-Alpha-E und der Projektbeirat Alpha-E eingeladen haben.

Foto: Philipp Schulze/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Die Pläne für eine neue Bahnverbindung Hamburg-Hannover stoßen in den betroffenen Regionen auf großen Widerstand. Mehr als 100 Vertreter aus der Politik, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen sprachen sich am Sonntag beim Heidegipfel in Bispingen gegen eine Trasse durch die Lüneburger Heide aus.
Sie forderten in einer Erklärung Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf, die Neubaustrecke sofort zu stoppen.
„Ich bin für einen Ausbau des Schienenverkehrs. Aber ich sehe, dass Vertrauen in Beteiligungsprozesse verloren geht, wenn verabredete Kompromisse, die mühsam über Jahre erarbeitet wurden, infrage gestellt werden“, hieß es in einem Statement von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), der aus terminlichen Gründen bei der Veranstaltung in seinem Wahlkreis nicht dabei war.
Er plädiert dafür, die Vereinbarung des Dialogforums Schiene Nord von 2015 für den Ausbau der Bestandsstrecken ernstzunehmen: „Kompromisse sollten gelten. Die weiteren Planungen der Bahn werden wir sehr genau verfolgen.“
Nach einer Generalsanierung sollte über den weiteren Bedarf von Kapazitätssteigerungen die Öffentlichkeit einbezogen werden. Die Deutsche Bahn favorisiert eine Neubaustrecke, obwohl es vor rund zehn Jahren bereits einen Konsens gegen den Neubau gab. Im Bundestag könnte es noch dieses Jahr zu einer Entscheidung kommen.
Mehr dazu
Im ZDF-Sommerinterview sagte Klingbeil: „Ich kämpfe in der Tat dafür, dass hier die Züge endlich mal pünktlich kommen, dass man hier im ländlichen Raum auch einsteigen kann.“
In dieser Legislaturperiode stelle er 166 Milliarden Euro für Bau- und Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung, aber nicht nur die Menschen in den großen Städten, sondern auch auf dem Land sollten etwas davon haben.

Landesminister kritisiert Vorgehen der Bahn

„Infrastruktur muss miteinander, nicht gegeneinander entwickelt werden“, sagte der niedersächsischen Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne in Bispingen. Von einer neuen Bahnspitze erwarte er Dialogbereitschaft und Problembewusstsein für die Lage vor Ort. Der „Alpha E“ genannte Kompromiss zum Ausbau des Bestands biete die Chance, zeitnah auf der Strecke Entlastung zu schaffen.
Die Bedarfsplanung der Bahn sei nicht ausreichend, die Neubauvariante führe mitnichten nur an der Autobahn 7 entlang, sagte Tonne: Sie gehe quer durchs Land. Wegen der Einschnitte in die Natur brauche man eine Raumverträglichkeitsprüfung, forderte Tonne.
„Aber die Bahn will vorher eine Entscheidung im Bundestag herbeiführen“, kritisierte er. In der Region sehe man den Frust der Menschen.

Der Deutschlandtakt

Der Neu- oder Ausbau von Strecken ist zentral, um die Ziele des „Deutschlandtakts“ erreichen zu können. Dieser soll irgendwann die wichtigen Hauptachsen des Fernverkehrs im halbstündlichen Rhythmus verbinden. Das soll zu besseren Umsteigemöglichkeiten und deutlich kürzeren Reisezeiten führen.
Mehr dazu
Die Planung von Neubauprojekten dauert oft viele Jahre und ist umstritten. Auch bei Hamburg-Hannover wird die neue Strecke mit dem Deutschlandtakt begründet.
Die bisherige Strecke gehört laut Bahn zu den am stärksten überlasteten Strecken Deutschlands. Gegen eine neue Trasse aber gibt es in der Region und auch in der Politik große Vorbehalte, weil unter anderem großflächige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie viel Lärm befürchtet werden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.