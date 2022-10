Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Bei der heutigen Sitzung vom Donnerstag, den 20. Oktober 2022 wird unter anderem eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat debattiert.

Im weiteren Programmverlauf stimmt der Bundestag nach rund 70-minütiger Aussprache über den Gesetzentwurf von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs ab.

Später befassen sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages abschließend mit der Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das Parlament stimmt dazu über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in der vom Gesundheitsausschuss geänderten Fassung ab.

Am Abend berät der Bundestag erstmals über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Erweiterungsbau für das Bundeskanzleramt stoppen“. Die Vorlage soll nach knapp 40-minütiger Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen überwiesen werden.

Programmverlauf:

09:00 Uhr: Sitzungseröffnung

09:05 Uhr: Regierungserklärung zum Europäischen Rat

11:20 Uhr: Notfallfonds für das Wissenschaftssystem

12:40 Uhr: Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende

14:00 Uhr: Enquete-Kommission „Sicherstellung der Energieversorgung“

15:20 Uhr: Überweisungen im vereinfachten Verfahren

15:25 Uhr: Abschließende Beratungen ohne Aussprache

15:40 Uhr: Wahlen zu Gremien

15:55 Uhr: GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

16:40 Uhr: Russlands Einfluss in Afrika

17:25 Uhr: Änderung des Heizkostenzuschussgesetzes

18:10 Uhr: Expertenkreis Politischer Islamismus

18:55 Uhr: Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes

19:40 Uhr: Erweiterungsbau für das Bundeskanzleramt

20:25 Uhr: Abschaffung des Güterrechtsregisters

20:55 Uhr: Entwicklungspolitische Ziele

21:25 Uhr: Änderungen des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs

21:55 Uhr: Fonds für Härtefälle in der Ost-West-Rentenüberleitung

22:25 Uhr: Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie

22:55 Uhr: RV-Mindestrücklagengesetz

23:25 Uhr: SGB IV- Änderungsgesetz

23:55 Uhr: Änderung des Bundeszentralregistergesetzes

00:25 Uhr: Sitzungsende

Am Freitag finden noch weitere Sitzungen statt. (mf/dbt)