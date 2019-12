Globales Flüchtlingsforum tagt in Genf – Kanzlerin Merkel wird erwartet

Ab dem 17.12. tagt für drei Tage in Genf das Globale Flüchtlingsforum, es soll der weltweiten Durchsetzung des UN-Flüchtlingspakts dienen. Kanzlerin Angela Merkel wird daran teilnehmen, ebenso wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Insgesamt werden 1200 Teilnehmer und 400 Delegationen erwartet. Gastgeber ist das UN-Flüchtlingswerk und der Schweizer Bundesrat, unterstützt von Äthiopien, Costa Rica, Deutschland, Pakistan und der Türkei. Die Veranstalter des Forums wollen mit Gesprächen und Podiumsdiskussionen Ideen finden und Impulse setzen, um die Ziele des Pakts zu erreichen.

Ad-hoc-Gruppen und finanzielle Mittel

Das UN-Flüchtlingswerk hofft vor allem auch auf konkrete finanzielle Zusagen durch die Teilnehmer. Es schätzt für das nächste Jahr seinen Bedarf auf 8,64 Milliarden Dollar.

Während des Flüchtlingsforums werden Ad-hoc-Gruppen, sogenannte „support platforms“, ein Thema sein. Diese sollen als Teams und Gruppen von Staaten, internationalen und privaten Organisationen in verschiedenen Gebieten eingesetzt werden.

Weiterhin ist geplant, über die Privatwirtschaft zu sprechen, die bei der Integration der Migranten vor Ort eine große Rolle spiele.

Kanzlerin Merkel verteidigte 2018 vehement den Pakt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den umstrittenen Migrations- und Flüchtlingspakt im vergangenen Jahr vehement verteidigt. Er sei ein „Antwortversuch“, globale Probleme miteinander und global zu lösen. Souveränität und Gesetzgebung Deutschlands würden durch die Vereinbarung nicht berührt. Es sei aber im „nationalen Interesse“, dass sich die Bedingungen auf der Welt für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten verbessern.

Nach Ansicht des deutschen Vertreters des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Dominik Bartsch, könnte das Globale Flüchtlingsforum der Beginn einer neuen Ära in der Flüchtlingspolitik sein.

„In Deutschland selbst brauchen wir aber dringend einen Perspektivwechsel“, schreibt Bartsch. Viele würden Flüchtlinge nur als Opfer sehen. „Aber sie bringen neben ihren Hoffnungen auch Fähigkeiten und vor allem Motivation mit. Und sie wollen auf eigenen Füßen stehen und ihr Leben in Würde gestalten.“ Deutschlands Stimme habe beim Globalen Flüchtlingsforum besonderes Gewicht, weil es viele Flüchtlinge aufgenommen habe, so Bartsch.

Er begrüßte, dass auch Unternehmen wie Volkswagen, die Bahn, Ikea, die Post oder der Hamburger Hafen Vertreter nach Genf schickten.

Sie könnten zeigen, „dass man mit geringen Investitionen, etwa einem spezialisierten Sprachkurs, aus Hilfeempfängern dringend gesuchte Fachkräfte machen kann. Nachbarn, die Steuern und Rentenversicherung zahlen. Und die ihr Leben nach einer traumatischen Flucht wieder ordnen können“, sagte Bartsch.

In Deutschland sehr umstritten

Ende des vergangenen Jahres wurde in Deutschland massiv über das UN-Vorhaben diskutiert. Darunter mit Offenen Briefen wie diesem: Offener Brief an den Bundestag zum UN-Migrationspakt und Erinnerung an Völkerstrafgesetzbuch § 6 Völkermord oder der Petition zum Migrationspakt von Vera Lengsfeld.

Ziel des Paktes ist, eine „sichere, geordnete und reguläre Migration zu erleichtern“ und umgekehrt „das Ausmaß und die negativen Folgen irregulärer Migration zu verringern“.

Einige Länder wie die USA, Australien, Israel, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Bulgarien unterzeichneten den UN-Pakt nicht und distanzierten sich. Auch Österreich hatte Vorbehalte.

Verpflichtungen und Ungerechtigkeiten gegenüber Einheimischen

Der Vorsitzende des Entwicklungsausschusses des Deutschen Bundestags, Peter Ramsauer (CSU), warnte vor einer Verabschiedung des UN-Migrationspakts im Bundestag: „Dass der UN-Migrationspakt keine Rechtskraft haben soll, ist glatt falsch“, so Ramsauer. So sei an 87 Textstellen des Abkommens von Verpflichtungen die Rede. „Das deutsche Asyl- und Schutzrecht würde auf den Kopf gestellt. Das Wesen unseres Asylrechts würde völlig verändert“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Das sollten wir nicht mitmachen“, erklärte er.

Der profilierte Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel legt damals der Bundesregierung nahe, zu dem von ihr unterzeichneten UN-Migrationspakt eine Reihe von Vorbehalten anzumelden. Der Pakt sei durch einseitige Grundannahmen geprägt – auch Einheimische hätten Rechte: „Rassismus gegen Einheimische wird nicht einmal erwähnt“.

„Es steht einmal drin, wir verpflichten uns, Rassismus, Intoleranz und noch zwei, drei andere Dinge zu bekämpfen und zu verfolgen. Der Leser nickt sofort mit dem Kopf. Und dann steht dabei: ‚Nur gegenüber Migranten‘. Die Asymmetrie, die sich darin ausdrückt, ist in hohem Maße ungerecht. Das Phänomen der Intoleranz und des Rassismus gibt es auch auf Seiten der Migranten gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Dass solche Dinge nicht mal erwähnt werden, zeichnet diesen Pakt als einseitig aus, und dass er das hohe Lied der Migration singt, als blauäugig.“

Die Rolle des Papstes beim Migrations- und Flüchtlingspakt

Anlässlich des „104. Welttags des Migranten und Flüchtlings 2018“ veröffentlichte Papst Franziskus am 14. Januar 2018 einen öffentlichen Brief nicht nur an die Glaubens-, sondern an die ganze Weltgemeinschaft. Dieser Brief trug die Überschrift „Die Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren“.



Aus 21 Maßnahmen, die darin enthalten sind, kann klar und deutlich herausgelesen werden, so der Autor Daniel Prinz, das dies ein neo-marxistisches Manifest zur grenzenlosen Flutung und Zerstörung Europas mit Migranten ist. Diese sollen in die jeweils nationalen Gesundheits- und Rentensysteme gleich von vornherein „unbegrenzt“ einwandern können.

(ks / mit Material der Agenturen)

