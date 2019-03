Politik » Deutschland Grenzkontrolle: Nur elf unerlaubt weitergereiste Asylbewerber seit August abgewiesen

Wer bereits in Griechenland oder Spanien Asyl beantragt hat, soll an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Seit August sind nur elf Migranten an der unerlaubten Einreise nach Deutschland gehindert worden.