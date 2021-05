Greta Thunberg unterstützt israelfeindlichen Tweet – Laschet wirft ihr Antisemitismus vor

CDU-Laschet Armin Laschet hat sich kritisch über die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg geäußert. Angesprochen auf Thunbergs Äußerungen über den aktuell eskalierenden Nahost-Konflikt sagte der Unions-Kanzlerkandidat am Mittwochabend bei „Bild Live“: „Ich stelle bei manchen, die sich eigentlich für andere Sachen einsetzen, fest, wenn die sich dann außenpolitisch äußern, dass das meistens nicht sehr durchdacht ist.“

Thunberg hatte zuvor Botschaften der kanadischen Israel-Boykotteurin Naomi Klein auf Twitter geteilt. In dem Tweet warf die Frau Israel „ein Kriegsverbrechen nach dem anderen“ vor. Thunberg selbst schrieb dazu: „Niederschmetternd, den Entwicklungen in Jerusalem und Gaza zu folgen. #SaveSheikhJarrah.“

Devastating to follow the developments in Jerusalem and Gaza… #SaveSheikhJarrah https://t.co/jYx9HP1ewl

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 10, 2021