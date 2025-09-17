Logo Epoch Times

Größere Wohnungen: Die Deutschen leben auf mehr Raum

Der Wohnungsmangel gerade in Städten ist groß – ebenso wie die Klagen über steigende Immobilienpreise. Zugleich leben die Menschen im Schnitt auf mehr Quadratmetern.

top-article-image

Trotz steigender Immobilienpreise: Die Deutschen wohnen auf mehr Quadratmetern als früher.

Foto: Christian Charisius/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Menschen in Deutschland leben auf mehr Raum: Ende 2024 war eine durchschnittliche Wohnung 94 Quadratmeter groß, pro Kopf standen den Bewohnern rechnerisch 49,2 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist deutlich mehr als zehn Jahre zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.
Seit 2014 sei die Wohnfläche je Einwohner um 2,7 Quadratmeter gewachsen, während Wohnungen im Mittel um 2,5 Quadratmeter wuchsen. „Die Wohnungen in Deutschland wurden somit im Durchschnitt größer“, schrieben die Statistiker.

Höhere Ansprüche, größere Wohnungen

Den Trend zu mehr Wohnfläche gibt es schon seit Jahrzehnten – trotz steigender Immobilienpreise. Noch 1991 wohnten die Menschen früheren Angaben der Statistiker zufolge im Schnitt auf knapp 35 Quadratmetern pro Kopf.
Grund für den stetigen Aufwärtstrend seien der gesellschaftliche Wandel, mehr Wohlstand und gestiegen Ansprüche.
Auch wenn der Neubau wegen gestiegener Zinsen und Baumaterialien schwächelt: Die Zahl der Wohnungen ist 2024 gestiegen, wie die Statistik weiter zeigt. Ende 2024 gab es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen – 0,5 Prozent oder 238.500 mehr als ein Jahr zuvor. Im Zehnjahresvergleich kamen 2,5 Millionen Wohnungen dazu. Mehr als die Hälfte der Wohnungen (23,5 Millionen) entfiel auf Mehrfamilienhäuser.
Insbesondere in den Städten ist die Nachfrage nach Wohnraum groß, was die Mieten nach oben treibt. Das Ifo-Institut erwartet, dass dieses Jahr nur 205.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Das wären rund ein Fünftel weniger als 2024 (rund 252.000.) (dpa/red)

