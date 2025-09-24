Logo Epoch Times

Anbaufläche und Ertrag gestiegen

Größte Kartoffelernte seit 25 Jahren erwartet

Die Kartoffelernte wird in diesem Jahr voraussichtlich so groß ausfallen wie lange nicht. Vorläufige Ergebnisse deuten eine Ernte von etwa 13,4 Millionen Tonnen an – 17 Prozent mehr als im mehrjährigen Durchschnitt.

Die Kartoffelernte 2025 ist gut (Symbolbild).

Redaktion
In Deutschland könnte die Kartoffelernte 2025 so gut ausfallen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Darauf deuteten die vorläufigen amtlichen Ergebnisse hin, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.
Demnach könnte die Ernte 13,4 Millionen Tonnen betragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im bereits sehr guten Jahr 2024 und 17 Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt. Zuletzt konnte 2000 eine ähnlich gute Ernte eingefahren werden.
Erneut wuchs die Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent. Sie liegt nun bei 301.000 Hektar und ist damit so groß wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Mehr Ertrag je Hektar

Zusätzlich zur ausgeweiteten Anbaufläche leistet auch der Ertrag je Hektar einen Beitrag zum erwarteten Rekordergebnis: Im bundesweiten Durchschnitt liegt dieser voraussichtlich bei etwa 44 Tonnen pro Hektar und damit knapp fünf Prozent über dem mehrjährigen Durchschnitt und nur etwas unter dem des sehr guten Vorjahres (-1 Prozent).
Die Vegetationsbedingungen für die Kartoffeln im Jahr 2025 waren bislang deutlich besser als in den beiden Jahren zuvor. Auf einen ausreichend nassen Winter folgte ein warmes, trockenes Frühjahr, das Auspflanzungen unter ausgezeichneten Bedingungen und im normalen zeitlichen Umfang zuließ.
Da in der Folge nur regional Nässe fehlte, konnten die ersten Frühkartoffeln zeitig gerodet werden. Wo es möglich war, wurden Bestände beregnet. Nach äußerst trockenen und zum Teil heißen Wochen im Mai und Juni konnte der im Juli einsetzende Regen mit Blick auf die Feuchtigkeitsversorgung für Entspannung sorgen, auch wenn gleichzeitig der Krankheitsdruck stieg.

Kartoffelpreise sind gefallen

Die große Kartoffelernte wirkt sich auf die Kartoffelpreise aus. Die Erzeugerpreise für Frühkartoffeln starteten 2025 bereits auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. Erzeugern wird für die Speisekartoffeln aus der Haupternte derzeit rund ein Drittel weniger als im Vorjahr gezahlt.
Verbraucher mussten im Supermarkt für Speisekartoffeln im August 2025 rund 15 Prozent weniger zahlen als im August 2024. (dts/red)

