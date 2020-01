GroKo weiterhin in Gefahr: Droht SPD in Hamburg das nächste Wahl-Desaster? Neuwahl im Jahr 2020? | ET im Fokus

Ist die Große Koalition durch die Identitätskrise der SPD nun wieder in Gefahr? Um dieser Frage nachzugehen, schauen wir uns in der heutigen Sendung zwei populäre Meinungen an.

Die eine vertritt beispielsweise der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki. Er ist der Meinung: „2020 erleben wir wahrscheinlich das Ende der Großen Koalition“.

Kubicki befürchtet, dass die Bundesregierung genauso weitermachen wird, wie bisher, aber „Die Krisensituation wird sich trotzdem fortsetzen“, so der FDP-Politiker. Spannend werde auch die Frage, „ob die SPD als Partei dieses Jahr übersteht“.

Denn, so der FDP-Vize, der SPD drohe schon das nächste Desaster – und zwar in Hamburg, wo im Februar gewählt würde. Im Falle einer Wahlschlappe „werden die vielen Kommunalpolitiker in der SPD dies nicht klaglos hinnehmen.“ Kubicki geht davon aus, „dass die Sozialdemokraten unter dieser neuen Führung nicht aus dem Jammertal herauskommen werden“.

Die SPD brauche „charismatische Persönlichkeiten. Das sind die beiden neuen Vorsitzenden ganz offenkundig nicht“, so der Bundestagsvizepräsident weiter.

Andere Kreise vertreten eine ähnliche Meinung, wie auch unser Gastautor, Ramin Peymani.

Er sieht die Probleme der SPD auch bei der Parteispitze und prophezeit der SPD „schwere Zeiten“. Auch wenn manche parteimächtige Jünger sind als die neu gewählte Doppelspitze, „hilfreich ist es auch nicht“.

Mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hat die SPD eine „arg dünne“ Besetzung an der Spitze und das zeigt „die ganze Kümmerlichkeit der ältesten noch bestehenden Partei Deutschlands“, so Peymani weiter.

Dass die knappe Mehrheit der Mitglieder das Duo als Parteispitze kürte, sei ohnehin wohl weniger als Vertrauensbeweis in dessen Führungsqualitäten zu werten – denn das Votum für die beiden Linkspopulisten war laut Peymani eine Protestwahl.

Am 7. Dezember, parallel zum SPD-Parteitag, lieferte das Institut Forsa mit einem spektakulären Umfrageergebnis einen medialen Tiefschlag für das neue, vom Establishment sehr ungeliebte Führungsduo. Nur noch 11 Prozent würden danach SPD wählen.

Die SPD wird sich zwar erholen und wieder Werte über 15 % erzielen, doch ihre Zeit als Volkspartei ist um, meint Peymani.

Laut Peymani hätte die SPD ihre letzte Chance vertan, sich erneut zur sozialen Marktwirtschaft zu bekennen. Ihre Mitglieder und Delegierten hätten weder Personal noch Programm zur Verfügung gestellt, um ein solches Vorhaben realisieren zu können.

So werden Deutschlands Arbeitnehmer auch künftig keine politische Vertretung mehr haben.“ – so Peymani.

Laut Kubicki wird es „ohne Neuwahlen keine neue Regierung geben“ und er prophezeit diese schon für 2020. Peymani schließt hingegen eine Neuwahl im Jahr 2020 aus, da die SPD sich das finanziell gar nicht leisten kann.

Die SPD will aber ihre Macht und damit die Koalition bis zum bitteren Ende erhalten und dafür lässt sie die Bevölkerung bezahlen – und zwar durch Milliarden aus der Steuerkasse und mit der Schwächung der heimischen Wirtschaft. Laut Peymani schürt sie sogar die Spaltung in der Gesellschaft und damit fügt sie der breiten Bevölkerung Schaden zu.