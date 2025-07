Großbrand in Thüringen unter Kontrolle – in Sachsen noch keine Entspannung

Während der Waldbrand bei Gösselsdorf in Thüringen unter Kontrolle ist, konnte in der Gohrischheide in Sachsen noch keine Entwarnung gegeben werden.

Auch am Montag kämpften in dem teilweise munitionsbelasteten Gebiet nach Angaben des Landratsamts Meißen noch rund 665 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Bundeswehr und Polizei gegen das Feuer. Unterstützt wurden sie von einem Löschhubschrauber, einem Wasserwerfer, gepanzerten Löschwagen und Löschrobotern aus Brandenburg.

Feuer in Gohrischheide: Mehr Fläche abgebrannt als in einem Jahr in ganz Deutschland

Bereits seit 1. Juli brennt es in dem Gebiet an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg.

Die Gohrischheide ist ein Naturschutzgebiet, auf dem sich bis Anfang der 1990er Jahre ein Truppenübungsplatz der Sowjetarmee befand. Der Löscheinsatz am Boden ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass restliche Munition detoniert.

Bisher sollen rund 2.100 Hektar von dem Brand betroffen sein. Damit ist in der Gohrischheide eine größere Fläche abgebrannt als sonst im Schnitt in einem Jahr in Deutschland.

Erschwert werden die Löscharbeiten durch die Munitionsbelastung des Gebiets, in dem sich früher Truppenübungsplätze befanden. Deshalb kann zum Beispiel aus Sicherheitsgründen teilweise nur aus Fahrzeugen heraus gelöscht werden.

Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft vernichteten im Vorjahr 463 Brände etwa 334 Hektar Waldfläche. Im langjährigen Durchschnitt waren es 844 Hektar.

Großbrand in Thüringen unter Kontrolle

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen meldete unterdessen, dass das Feuer bei Gösseldorf nach gut einer Woche unter Kontrolle ist. Es laufen noch Nachlöscharbeiten, zudem kontrollieren Einsatzkräfte die verbliebenen Glutnester, wie ein Sprecher des Landratsamts in Saalfeld sagte.

Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte die Brandbekämpfung in Thüringen und Sachsen in den vergangenen Tagen nach Angaben vom Montag mit insgesamt rund 300 Einsatzkräften. Neben der Versorgung mit Treibstoff und Löschwasser organisierte das THW demnach auch die Lageerkundung per Drohne.

Auch die Luftwaffe schickte im Rahmen der Amtshilfe einen Löschhubschrauber in die Gohrischheide, der den Angaben zufolge bislang bei 230 Löschflügen insgesamt mehr als eine Million Liter Wasser über dem Feuer versprühte. Am Montag übernahm das Deutsche Heer mit Hubschraubern die Waldbrandbekämpfung. (afp/dpa/red)