Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Sinkende Netzentgelte entlasten Haushalte 2026 um bis zu 100 Euro

vor 34 Minuten

92-Jährige aus Bremen überführt Telefonbetrüger nach Schockanruf

vor einer Stunde

Dirk Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

vor 2 Stunden

Palästinensische Flagge im Bundestag: Klöckner kritisiert Linken-Abgeordnete

vor 2 Stunden

EU-Kommission ermittelt gegen deutschen Softwarekonzern SAP

vor 2 Stunden

Ökonom zu Wachstumsprognose: Wie ein „Junkie, der in den Seilen hängt“

vor 3 Stunden

Döner-Streit zwischen Türkei und Deutschland beendet

vor 3 Stunden

Autozulieferer Bosch droht weiterer Stellenabbau im fünfstelligen Bereich - Bericht

vor 3 Stunden

Sarkozy in Libyen-Affäre teilweise schuldig gesprochen

vor 3 Stunden

Wirtschaftsinstitute fordern 12-Punkte-Plan für Reformen

Logo Epoch Times
Lagerstätte in Hamburg

Großrazzia und bundesweite Festnahmen wegen Dopinghandels

Eine bundesweit agierende Bande, die vor allem mit Anabolika gehandelt haben soll, ist Ermittlern ins Netz gegangen. Das Verfahren richte sich gegen zwölf Beschuldigte.

top-article-image

Festnahme mit Handschellen (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Staatsanwaltschaft München I und der Zoll haben im Rahmen eines bundesweiten Ermittlungsverfahrens wegen Dopinghandels eine Großrazzia durchgeführt.
Das Verfahren richte sich gegen zwölf Beschuldigte wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz und das Arzneimittelgesetz, teilten die Behörden am Donnerstag mit.
Es besteht demnach der Verdacht, dass sich sieben Personen, darunter eine Frau, zusammengeschlossen haben, um im Zeitraum von September 2024 bis Juni 2025 mit Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu handeln.

3.000 Einzellieferungen an Endabnehmer

Zwei der Beschuldigten sollen in Hamburg eine Lagerstätte für Doping- und Arzneimittel betrieben haben, von der aus Lieferungen an Endabnehmer versandt wurden. Ein weiterer Beschuldigter soll diese Lagerstätte mit Dopingmitteln aus dem Ausland beliefert haben.
Insgesamt wurden über 3.000 Einzellieferungen an Endabnehmer versandt, die Zahlungen in Höhe von mehr als 67.000 Euro einbrachten. Hauptsächlich handelte es sich dabei um anabole Steroide.
Am Dienstag durchsuchten Ermittler Wohnungen von elf Beschuldigten sowie eine Schrebergartenparzelle, die als Lagerstätte diente. Vier Beschuldigte wurden festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.
Bei den Durchsuchungen wurden große Mengen an Dopingmitteln und elektronische Datenträger sichergestellt. Zudem wurden im Rahmen von vermögensabschöpfenden Maßnahmen zwei Pkw und Bankguthaben gepfändet. Die Ermittlungen wurden durch die Sicherstellung eines verdächtigen Postpakets im Landkreis Kissingen eingeleitet. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.