Bundestags-Debatten sollen lebendiger werden - und die Ordnungsgelder verdoppelt

Frankreichs Regierungschef will Sturz noch abwenden - Spekulationen um Nachfolger

ADAC: Preise für E10 im August auf Jahrestiefststand

Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer ten Hag

Über 800 Tote bei Erdbeben in Afghanistan - Auswärtiges Amt prüft mögliche Hilfe

Doch kein Börsengang - Finanzinvestor übernimmt Stada

Autozulieferer AE schließt Standorte - 650 Jobs betroffen

Flugzeug mit von der Leyen wird Ziel von GPS-Störung - sichere analoge, manuelle Landung

Söder schlägt umfassende Erbschaftssteuerreform vor

Erdgasbohrungen vor Borkum dürfen sofort beginnen

Geübt wird der Schutz der Ostsee

Großübung Quadriga 2025: Den Ostseeraum mit 14 Nationen schützen

Abschreckung bleibt das Best-Case-Szenario, sagt der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer. Heute beginnt die Großübung Quadriga 2025 – mit 8.000 deutschen Soldaten der Marine, des Heeres, der Luftwaffe und anderer Bereiche.

Der Tender „Mosel“ im Ostseehafen von Kiel (Symbolbild).

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, sieht zum Start der Großübung Quadriga 2025 mit Blick auf Russland eine unveränderte Bedrohungslage.
„Putin schaut auf uns“, sagte Breuer am Montag in Berlin. „Seine Pläne gehen über die Ukraine hinaus. Als Streitkräfte müssen wir uns darauf einstellen.“ Abschreckung bleibe das Best-Case-Szenario. „Genau dafür demonstrieren wir unsere Leistungsfähigkeit als Bündnis und als Bundeswehr nach innen und nach außen.“

Großübung „Sapat“ von Moskau

Das Ganze passiere vor dem Hintergrund, dass in knapp zwei Wochen die russische Großübung Sapad mit dem Hauptschauplatz Weißrussland, direkt an der Grenze zu Litauen, direkt an der Grenze zur NATO, starte.
Es werde dabei zu zeitlichen Überschneidungen kommen, so Breuer. „Moskau nutzt Sapad auch, um Unsicherheit zu schüren und natürlich, um im Gegenzug von Eskalation zu sprechen.“ Dem dürfe man nicht auf den Leim gehen, sagte der Generalinspekteur.

Geübt wird der Schutz der Ostsee

Mit der Übungsserie Quadriga 2025 übt die Bundeswehr gemeinsam mit Streitkräften aus 13 weiteren Nationen den Schutz des Ostseeraums unter den Bedingungen Krise und Krieg.
Dazu beteiligen sich im Kernübungszeitraum bis September 2025 etwa 8.000 deutsche Soldaten der Marine, des Heeres, der Luftwaffe, des Cyber- und Informationsraums sowie des Unterstützungsbereichs an mehreren Großübungen in Deutschland, Litauen, Finnland und auf der Ostsee.
Eine Schlüsselrolle spielt in diesem Jahr das Marinemanöver „Northern Coasts“. Daran nehmen neben Deutschland die Ostseeanrainerstaaten Schweden, Finnland, Dänemark, Polen, Estland, Lettland und Litauen sowie Frankreich, Großbritannien, die USA, Belgien, die Niederlande und Kanada teil. (dts/red)

